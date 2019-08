Ein rätselhaftes Schild verabschiedet in Oberhof den Reisenden in Richtung Hänner. „Keine Plakatierung! Auch mit Genehmigung nicht an dieser Straßenlaterne!“, teilt das Bürgermeisteramt Murg da mit. Unter dem Schild, das die Anbringung von Schildern verbietet, kündet ein bröckelnder Rest braunen Paketbands von jenen Zeiten, als hier noch Plakate gehangen haben müssen.

Vielleicht hat eines von ihnen zur Teilnahme aufgerufen am Blutspendetermin des DRK-Ortsverbands Murg, den es heute nicht mehr gibt. Möglicherweise lächelte an dieser Stelle Bauamtsleiter Wolfgang Vögtle herab, als er sich 2007 für das Amt des Bürgermeisters bewarb. Vielleicht war es auch Martin Schulz, der 2017 Kanzler werden wollte. Ein Autohaus könnte an dem Laternenpfosten für den VW Golf mit garantiert umweltfreundlicher BlueMotion Diesel-Technologie geworben haben. Oder die Deutsche Bahn hat hier verkündet: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“

So viele Versprechungen waren hier zu lesen. So viele Hoffnungen wurden hier gemacht. Jetzt gilt hier der Imperativ des Bürgermeisteramts Murg. Bis zur nächsten Straßenlaterne.

http://markus.vonberg@suedkurier.de