von Brigitte Chymo

In der Magnuskirche in Murg feierten am Samstag 50 Jugendliche der Pfarrgemeinden St. Magnus Murg, St. Leodegar und Marzellus Hänner sowie der Pfarrei St. Martin Obersäckingen ihre Firmung. Das Firmsakrament spendete Weihbischof Wolfgang Sauer aus Freiburg. Die Vocal Group umrahmte den Festgottesdienst musikalisch in der Kirche.