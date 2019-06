Zum siebten Mittsommernachtsfest laden die Murger New Gospel Singers am Freitag, 21. Juni ein. Traditionell wird damit der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres gefeiert. Die dazu geplante Open-Air-Veranstaltung findet ausschließlich bei trockenem Wetter ab 19 Uhr im Murger Naturerlebnisbad Murhena statt.

Neben vielseitiger Musik und Live-Gesang dürfen sich die Gäste auf ein traditionelles MiSo-Buffet freuen. Dieses besteht aus den schwedischen Köttbullar und Fingerfood mit verschiedenen Lachsvariationen. Zudem wird es leckere Salate und Spezialitäten einiger Chormitglieder geben. Daneben steht der Schwimmbad-Kiosk für kalte Getränke zur Verfügung. Erstmals in diesem Jahr wird es ein separates Kuchenbuffet geben. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 7 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Ludwig „Lu“ Förster, ein Solosänger aus Bad Säckingen, wird das Mittsommernachtsfest größtenteils musikalisch gestalten, da die New Gospel Singers durch andere große Auftritte in diesem Jahr ausgelastet sind. Das ehemalige Mitglied der Band 4Delight wird in zwei jeweils einstündigen Konzertteilen live beliebte und bekannte Songs der letzten Jahrzehnte aufführen.

Neben Evergreens von Elvis, Udo Jürgens oder Coldplay werden auch aktuelle Hits wie die von Ed Sheeran oder Robbie Williams zu hören sein. Dabei sollen auch die Gäste ins Programm miteingebunden werden. „Ich möchte erreichen, dass jeder der Zuhörer sich bei dem einen oder anderen Song, zu dem eine bestimmte Erinnerung besteht, wiederfindet“, sagt Förster. Bei dem ein oder anderen Lied werden die New Gospel Singers mit auf der Bühne stehen und gemeinsam mit Lu Förster singen. Ihr eigener kleiner Konzertteil wird hauptsächlich aus A-cappella-Stücken bestehen, wie die Pressesprecherin der New Gospel Singers, Petra Schlageter, verrät. Damit erwartet die Gäste ein vielseitiges musikalisches Programm, das für jeden Musikfan etwas beinhaltet.