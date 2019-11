von Melanie Dramac

Ein besonderer Tag stand am vergangenen Samstag für den Kirchenchor Murg an. Zu Ehren der heiligen Cäcilia, Schutzpatronin der Kirchenmusik, wurde, wie jedes Jahr, das Cäcilienfest im Magnushaus gefeiert. Zuvor wurde der Abend mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Magnus eingeläutet, bei dem der Kirchenchor mitwirkte. Pfarrer Martin Metzler zelebrierte den feierlichen Gottesdienst und war auch anschließend mit an der Feier dabei.

Auszeichnung vom Cäcilienverband

Höhepunkt war für die Chorgemeinde die Ehrung für langjährige Treue zweier Mitglieder. Für 40 Jahre Kirchenchor Murg wurde Gabi Zipf ausgezeichnet. Im Namen der Kirche bekam sie von Pfarrer Metzler die Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbandes der Erzdiözese Freiburg überreicht, und vom Chor gab es zusätzlich einen Gutschein vom Vorsitzenden Dieter Krüsch.

Zehnjährige Schöpfungspause

„Man soll seine Talente nutzen, und es ist schön, dass sie ihre Stimme für die Gemeinde nutzt und anderen Menschen damit viel Freude bringt“, so der Pfarrer. Eigentlich ist die treue Sängerin bereits schon seit 50 Jahren im Kirchenchor, allerdings legte sie dazwischen eine zehnjährige Pause ein.

Rosa Illing war die zweite Geehrte, die ebenfalls seit 40 Jahren mit dabei ist. Sie konnte aus wichtigen Gründen aber leider nicht anwesend sein und wird ihre Urkunde und das Präsent im Dezember überreicht bekommen.

Drei Lieder auf dem Klavier

Ein gemütliches Beisammensein in fröhlicher Runde war der Samstagabend für die Kirchenchormitglieder. Zum ersten Mal gab es Lieder von Mozart auf dem Klavier zu hören. Chorleiterin Elisabeth Schlegge-Weidt und Basssänger Walter Schnabel spielten drei Lieder. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir das mit dem kleinen Klavierkonzert zur Tradition werden lassen“, scherzte Krüsch unter viel Applaus.