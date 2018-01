Oberhof Dreikönigshock in Oberhof: Rückblick auf ereignisreiche Monate

Dreikönigshock in Oberhof: Rückblick auf ereignisreiche Monate

120 Bürger erhalten beim Dreikönigshock in Oberhof interessante Einblicke und ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm. Vor allem gab es einen spannenden Rückblick auf ein Jahr der Jubiläumsfeierlichkeiten

Mit dem Blechbläser-Ensemble unter der Leitung vom Dirigenten des Musikvereins Oberhof, Josef Klein und "Paulas Marienkäfern" hat der Ortschaftsrat Oberhof beim diesjährigen Dreikönigshock für zwei echte "Hingucker" gesorgt.

Nachdem Ortsvorsteher Roland Baumgartner die etwa 120 Besucher, die am Dreikönigstag in die Thimoshalle von Oberhof gekommen waren, begrüßt hatte, spielte zunächst das achtköpfige Bläser-Ensemble unter der Leitung von Josef Klein die "Krönungsintraden". Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte Baumgartner insbesondere die zahlreichen Jubiläumsfeierlichkeiten allen voran das Feuerwehrjubiläum und die Festwoche mit der Dorfwette und dem Mundartspiel "Hänselihans". Werner Speck hat die Ereignisse in einem Bildband festgehalten, der ab sofort käuflich erworben werden kann. Seit Ende 2014 ist Oberhof im Übrigen auch deutlich gewachsen – von 736 auf 802 Einwohner, wie Roland Baumgartner zufrieden darstellte.

Auf arbeitsreiche Monate konnte Baumgartner außerdem zurück blicken. Er leitete sechs Ortschaftsratssitzungen und nahm an zwölf Gemeinderatssitzungen teil. Die Arbeitsgruppe, die die Veranstaltungen im vergangenen Jahr vorbereitet hat, tagte achtmal. Wenn auch die großen Maßnahmen meist im Ortsteil Murg selbst umgesetzt wurden, ist Oberhof nicht zu kurz gekommen, erklärte Baumgartner.

So wurde die Infotafel zum Naherholungsgebiet Thimos beim neuen Parkplatz aufgestellt, der Waldsportpfad und die Grillstelle saniert, Gespräche über ein kleines Baugebiet im Bereich Bettenen sind angelaufen und im Haushalt für 2018 wurden Mittel für die Planung und den Grunderwerb des neuen Gerätehauses für den Ausrückbereich Nord der Feuerwehr vorgesehen.

Außerdem ist die Planung und Umsetzung eines Bürgertreffs für Oberhof ins Auge gefasst worden. Sorgen bereitet das zu schnelle Fahren Innerorts: "Dabei müssen wir uns aber auch an die eigene Nase fassen", so Baumgartner, denn bei den Rasern handle es sich häufig um Anwohner. Die Messungen haben allerdings ergeben, dass die aufgestellten Tafeln an den Ortseingängen, zur Reduzierung der Geschwindigkeit geführt haben.