Murg Dirigent Klaus Siebold hat Spaß mit dem Musikverein Niederhof

Mit mehr als 20 Auftritten sorgte der Musikverein Niederhof im Jahr 2017 für Stimmung. Florian Döbele ist neu im Vorstand.

Schriftführer Rafael Imhof trug seinen Rückblick auf das Vereinsjahr bei der Hauptversammlung des Musikvereins Niederhof humorvoll vor. Dieser bewies, dass der MVN aus Niederhof nicht wegzudenken ist. Es waren mehr als 20 Auftritte, zu denen das Maibaumstellen und Maiblasen ebenso gehörten, wie die Sommerhitparade und das gelungene Jahreskonzert in der neu renovierten Sabine-Spitz-Halle am 9. Dezember. Dieses fand besondere Beachtung, da das Konzert erstmals unter der Leitung des neuen Dirigenten Klaus Siebold stand.

Jugendwart Daria Möller freute sich darüber, dass Melissa Schubert, Eva Hikisch und Alisa Weber das Jugendmusikabzeichen in Bronze in Steinabad bekommen haben und in das Aktivorchester des MVN eingetreten sind. Mit Auftritten des Jugendorchesters beim Vorspielenachmittag am 15. Oktober, beim Jahreskonzert am 9. Dezember und beim Weihnachtsspielen am 24. Dezember zeigten die jungen Musiker, was sie schon gelernt haben.

Stolz konnte Schriftführerin Heidrun Schulz bei der Hauptversammlung die 82 Prozent Probenanwesenheit bei den 45 Anlässen und Proben präsentieren, wobei elf Musiker mehr als 90 Prozent Anwesenheit nachweisen konnten. Mit 100 Prozent Anwesenheit glänzte Vorsitzender Andreas Kurz, auf 96 Prozent brachte es Sarina Döbele.

Der Kassenbericht schloss mit einem Minus ab, den der Verein aufgrund seiner Kassenlage gut verkraften kann. Bürgermeister Adrian Schmidle nahm die Entlastung des Vorstands vor und leitete die anstehenden Neuwahlen. Außerdem dankte er dem MVN für sein Wirken in der Gemeinde Murg und Niederhof und freute sich, dass unter den anwesenden 35 Mitgliedern so viele junge waren und unter ihnen eine gute Stimmung herrscht. Da sich Nicole Amsler nach elf Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Wahl stellte, wurde neben Andreas Kurz, der für drei Jahre wiedergewählt wurde, Florian Döbele als Ersatz für sie für ein Jahr gewählt.

Ortsvorsteherin Edith Becker und der neue Dirigent Klaus Siebold dankten dem MVN für sein Wirken: Edith Becker beklagte scherzhaft, dass Adrian Schmidle bereits das meiste gesagt hätte, was sie jedoch nicht davon abhielt, das Wunschkonzert und das Weihnachtskonzert zu loben. Sie dankte für die Vereinsarbeit und dafür, dass das Orchester immer einen Marsch in sein Repertoire eingebaut hat.

Klaus Siebold hat in dem Findungsjahr viel Spaß mit den jungen und älteren Musikern des MVN gehabt. Die 82 Prozent Probenbesuch fand der Dirigent „ganz toll“. Er sieht in dem Orchester ein hohes Potenzial, das er fördern und fordern will. Mit dem Ausblick auf mehr als 15 Auftritte, wie am 10. Juni das Bezirksmusikfest in Harpolingen, die Konzertreise von 15. bis 17. Juni nach Vorarlberg und das Jahreskonzert am 8. Dezember, zeigte Vorstand Andreas Kurz, dass der Musikverein Niederhof auch im laufenden Jahr für Stimmung in Niederhof sorgen wird.

Der Verein

Der Musikverein Niederhof wurde 1925 gegründet und hat 43 aktive Mitglieder. Vorsitzende sind Sascha Zeller, Andreas Kurz und Florian Döbele. Dirigent ist Klaus Siebold. Kontakt per E-Mail (mv.niederhof@gmail.com) oder unter der Telefonnummer 07763/75 16.