von Fabienne Huber

Der Murger Sommerspaß (Muss) startet in den Sommerferien in eine neue Runde. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 27. Juni, möglich. Wie Laufenburg bietet auch Murg ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien an, den Muss. Organisiert wird er von den ehrenamtlichen Helfern Carmen Teckenburg, Claudia Völkle, Jana Behringer und Christine Schmidle. Sie planen das Programm, das aus gut 39 Aktionen besteht. Dabei ist genau aufgeteilt, wer sich um was kümmert.

Programm ab vier Jahren

Der Sommerspaß in Murg hält damit ein Programm für fast jeden Geschmack bereit. Für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren werden in den Sommerferien etliche Veranstaltungen angeboten: von Gewichtheben über Glasblasen bis hin zu Gesichts- und Körperpeeling. Für Wasserliebhaber gibt es unter anderem Stand-Up-Paddling. Zudem gibt es dieses Jahr einige Neuheiten. So ist beispielsweise „Tasten schnuppern“ neu im Sortiment. Ein Besuch bei der Erdmannshöhle in Hasel ist dieses Jahr wieder dabei. Sie war laut Carmen Teckenburg schon einmal dabei, dies ist aber schon eine Weile her.

Bewährtes und Neues

Die Bastelangebote bieten, wie Carmen Teckenburg es sagt, „immer was anderes“. Nicht ganz neu, aber auch noch frisch ist der Schützenverein, der erst seit vergangenem Jahr beim Ferienprogramm dabei ist. Anders als die Feuerwehr. „Die ist schon ewig dabei“, sagt Carmen Teckenburg. Außerdem sagt sie, dass der Behringer-Hof bei den Kindern besonders auf Zuspruch trifft.

Die Anmeldung

Und so kann man sich für den Sommerspaß bewerben: Auf der Internetseite der Gemeinde Murg sind alle Programmpunkte zu finden. Ein Interessent kann sich maximal zwölf der 39 Veranstaltungen aussuchen. Dabei sollte auf die Altersbegrenzungen geachtet werden. Denn nicht alles ist für jeden geeignet. Mancher Spaß ist nur für die Kleineren gedacht, andere Aktionen sind, teilweise aus Sicherheitsgründen, erst ab einem höherem Alter erlaubt. Ist die Bewerbung über die Internetseite abgeschlossen, wird eine E-Mail verschickt, in der zu sehen ist, bei welchen Programmpunkten die Kinder tatsächlich dabei sind.

Die Teilnahme kostet 2,50 Euro. Carmen Teckenburg erklärt, dass dies notwendig ist, da mit der Grundgebühr die Kosten des Muss beglichen werden. Zudem können Zusatzkosten bei einzelnen Programmpunkten entstehen. Diese Kosten hängen dann mit dem benötigten Material zusammen. Zum Beispiel, „wenn man etwas bastelt“, erklärt Carmen Teckenburg.