Murg vor 2 Stunden

Die Weltelite im Kunstrad-Fahren kommt nach Murg

Die Weltelite im Kunstrad geht am Samstag, 7. September, in der Murgtalhalle bei den German Masters an den Start. Die deutsche Nationalmannschaft wird ebenso in Murg erwartet wie Teilnehmer aus der Schweiz und Österreich. Ausrichter der German Masters ist der RSV Wallbach.