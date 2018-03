Murg Die Senioren des Altenwerks Murg-Niederhof denken über ihren Vereinsnamen nach

Das Altenwerk Murg-Niederhof beklagt das Fehlen neuer Mitglieder. Eventuell könnte der Vereinsname eine abschreckende Wirkung auf Junggebliebene haben.

Unter der Leitung von Erna Alt fand am Dienstagnachmittag die Hauptversammlung des Altenwerks von Murg-Niederhof statt. Der langjährige Vorsitzende Konrad Lüthy konnte die Versammlung dieses Mal allerdings nicht leiten, da er erkrankt war. Zu Beginn der Versammlung verlas Karin Rufle deshalb einen Brief von ihm, in dem er die 14 Senioren darum bat, ohne ihn den Ausblick in das kommende Jahr zu werfen. Dieser Ausblick war der einzige Tagesordnungspunkt dieser Hauptversammlung.

Die anwesenden Mitglieder überlegten, was sie außer den Terminen, die Konrad Lüthy bereits für die Monate April und Mai festgelegt hat, noch unternehmen könnten. Im April führt Maria Merle vom DRK-Kreisverband Säckingen ein Gedächtnistraining durch und im Mai spricht Vikar Martin Metzler mit Bildern über „Fatima“. Einig waren sich die Anwesenden, dass sie im Juni auf jeden Fall eine Fahrt ins Blaue machen wollen. Sie schlagen eine Fahrt auf die Reichenau oder in die „Kälbeli-Scheuer“ ins Kleine Wiesental vor. Weitere Termine für die Monate Juli bis November wollen sie dann zusammen mit Konrad Lüthy festlegen, von dem sie hoffen, dass er bald wieder gesund wird. Im Dezember gibt es auf jeden Fall wieder die Adventsfeier.

Erna Alt machte in ihrem Bericht einen Rückblick auf das vergangene Jahr, für das jeden Monat etwas geplant war: So stand zum Beispiel im Januar ein Vortrag über die Reformation auf dem Programm, im März wurde das Thema „Sicher im Alter“ behandelt, im April stand „Das Leben in Nigeria“ auf der Agenda und im August die Teilnahme am Gottesdienst in der „Lourdes Grotte“ in Murg. Im September fand die Halbtagesfahrt ins Blaue in die „Kälbeli-Scheuer“ im Kleinen Wiesental statt und im Oktober wurde über das Leben und Wirken der heiligen Klara referiert.

Die Mitglieder des Altenwerks St. Magnus bedauern allerdings, dass sie keine neuen Mitglieder gewinnen können. Sie fragen sich, ob vielleicht der Name „Altenwerk“ so manchen von einer Mitgliedschaft abschreckt, der sich im Herzen noch jung fühlt.

Mit einer Anekdote über eine zweite Sintflut in unserer Zeit, bei dem der Bau der Arche durch Noah am ausufernden Bürokratismus scheiterte, die Ingrid Kammerer vortrug und über die die Anwesenden schmunzeln mussten, ging der unterhaltsame Nachmittag mit anregenden Gesprächen bei Kaffee und selbst gebackenen Torten und Kuchen zu Ende.