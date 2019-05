von Michael Gottstein

Die Murger Kommunalpolitik wird auch künftig von einer Fraktionenkoalition bestimmt. „In den meisten Punkten, die sich aus dem Leitbild ergeben, sind sich alle einig“, erklärte SPD-Fraktionssprecher Georg Kirschbaum bei einem SPD-Pressegespräch. Gleichwohl gebe es SPD-spezifische Vorstellungen. Im Gemeinderat herrsche Einigkeit, dass Kinderbetreuung und Internet auszubauen sind, Baugebiete bedarfsgerecht auszuweisen sind und Vereine, der Bürgerbus sowie der faire Handel gefördert werden sollen.

Kinderbetreuung

Bei der Kinder- und Kleinkinderbetreuung fordert die SPD mittel- bis langfristig eine Beitragsfreiheit ohne zusätzliche Belastung für die Kommunen, obwohl diese Frage auf Landes- oder Bundesebene geklärt werden muss. „Wir können über unsere Abgeordneten auf Land und Bund einwirken“, sagte Kirschbaum. Kandidat Jörg Martin wies darauf hin, dass die Landes-SPD ein Bürgerbegehren zur Beitragsfreiheit auf den Weg gebracht habe; das Quorum sei erreicht worden, die Landesregierung habe das Begehren aber aus formalen Gründen abgelehnt. Der Fall werde vor dem Verfassungsgerichtshof verhandelt. Schneller umzusetzen wäre eine einkommensabhängige Staffelung der Elternbeiträge. Außerdem möchte die SPD Inklusionsmodelle einführen.

Wohnen

Für bezahlbaren Wohnraum wünscht sich die SPD ein stärkeres Engagement der Gemeinde, etwa durch eine Ausweitung des Eigenbetriebs Wohnungsbau: „Es darf keine öffentlichen Subventionen oder Dumpingmieten geben, aber die Gemeinde könnte Wohnungen bauen und dann ohne Gewinnerzielungsabsicht, aber kostendeckend, vermieten – das ergäbe dann günstigere Mieten als auf dem freien Wohnungsmarkt“, so Kirschbaum und Martin. Für die Älteren wünscht sich die SPD generationenübergreifende Wohnprojekte und einen Ausbau des betreuten Wohnens.

Finanzen

Die Kandidaten Georg Böhler und Roland Lauber möchten sich für eine solide Finanzpolitik einsetzen und höhere Einnahmen erzielen. Dies könne durch Zuzüge geschehen, denn der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist vor der Gewerbesteuer die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Die SPD spricht sich für eine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuern aus.

Herbert Steinmeier, Gemeinderat und Vorsitzender des Ortsvereins, möchte sich Gedanken machen, wie die Pflege älterer Menschen sichergestellt und die Gemeinde krisenfest gemacht werden kann. Ein Waldkindergarten, ein barrierefreier Bahnhof, der Ausbau der Park-and-Ride-Plätze samt Ladesäulen für E-Autos und E-Räder sind weitere Forderungen der SPD. Konzepte zur Belebung der Murger Mitte sollen eine „tote Steinwüste“ verhindern.

