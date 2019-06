von Aloisia Zell

Nach 50 Jahren und mehr als 3500 Konzerten hat die Band Guru Guru nun erstmals auch die Bühne des Oberhöfer Café „Verkehrt“ eingenommen. Guru Guru, 1968 von Mani Neumaier gegründet, hat Musikgeschichte geschrieben. Krautrock, eine schnoddrige Bezeichnung für das Rockgenre mit deutschem Ursprung, hat viele Gesichter. Gemeinsam ist vielen Bands, dass sie in den 60er und frühen 70er Jahren eine enge Verbindung zur außerparlamentarischen Opposition hatten und experimentelle Musik machten.

Mani Neumaier mit einigen seiner unzähligen Rhytmusinstrumente. | Bild: Aloisia Zell

Die damals aufkommende Synthesizer-Technik forderte die jungen Musiker geradezu heraus. Space Rock, zu dessen Genre sich Guru Guru zählt, zeichnet sich durch avantgardistische und futuristische Klangfarben aus. Viele dieser Bands sind inzwischen wieder von der Bildfläche verschwunden. Nicht so Guru Guru. Neumaier, Komponist des Underground-Hits „Elektrolurch“, denkt auch mit 78 nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Mit unbändiger Schaffenskraft hat die Band in den vergangenen 50 Jahren 34 CD s veröffentlicht und sich Kultstatus erarbeitet.

Mani Neumeier mit seinen Bandmitgliedern Roland Schaeffer, Peter Kühmstedt und Jan Lindquist. | Bild: Aloisia Zell

Das ist klar der Verdienst von Mani Neumaier, Frontmann von Guru Guru und Schlagzeuger der Extraklasse. Zusammen mit Roland Schäffer, Peter Kühmstedt am Bass und Jan Lindqvist (Gitarre und Lapsteel) hat er ein wahres Feuer auf der Oberhöfer Bühne entfacht. Roland Schaeffer zeigte sich nicht nur stark an der Gitarre und am Saxophon, sondern auch am Nadaswaram. Das Nadaswaram, eine sogenannte Kegeloboe, ist ein südindisches Blasinstrument, das hauptsächlich in der indischen klassischen Musik beheimatet ist. Immer wieder treten indische oder auch japanische Einflüsse in ihren Stücken hervor.

Murg Jetzt Dreierteam an Spitze der Hotzenwälder Kleinkunstbühne Das könnte Sie auch interessieren

Wild und experimentierfreudig zeigt sich die Band. Lieder, deren Elemente schräg und schrill beginnen, wachsen zu einem wahren Rockfeuerwerk zusammen. War ihre Musik schon 1968 entgegen allem Mainstream, so ist die Band bis heute ihrem Stil absolut treu geblieben und begeistert nicht nur die 68er-Generation. Viele Alte und junge Fans ließen sich von der Rockband am vergangenen Freitag mitreißen. Und auch der Band hat dieser Auftritt sichtlich Spaß bereitet. „Bis zum nächsten Mal“, so verabschiedeten sich die vier Rocklegenden nach etlichen Zugaben.

Bad Säckingen Ann Vriend reißt Publikum im Café „Verkehrt“ mit Das könnte Sie auch interessieren

Termin: Das nächste Höhepunkt im Programm der Hotzenwälder Kleinkunstbühne wird eine Abordnung der „Stimmen on Tour“ aus Lörrach sein. Welche Künstler am 27. Juni ab 20 Uhr im Café „Verkehrt“ auftreten werden, bleibt noch eine Überraschung.