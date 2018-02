Murg Die Heimleitung des Alten- und Pflegeheims St. Vinzentius ist bald wieder vollständig

Michael Schiel übernimmt die Heimleitung des Alten- und Pflegeheims St. Vinzentius. Dafür bringt er Erfahrung aus dem Seniorenheim St. Franziskus in Bad Säckingen mit.

Die Heimleitung des Alten- und Pflegeheims St. Vinzentius ist wieder komplett. Wie der Träger St. Vinzentiusverein Murg in einer Pressemitteilung informiert, wird Michael Schiel zum 1. April die Heimleitung übernehmen: „Mit Michael Schiel konnte eine Persönlichkeit gewonnen werden, die über langjährige Berufserfahrung als Heimleitung verfügt“, schreibt der stellvertretende Vorsitzende Martin Rufle.

Der künftige Heimleiter hatte in Bad Säckingen zehn Jahre lang das St. Franziskushaus bis zu dessen Übernahme durch das St. Josefshaus im Jahr 2008 geleitet.

Da Michael Schiel seine Stelle zum 1. April antritt, ist ein nahtloser Übergang der Heimleitung sichergestellt. Im Schreiben heißt es weiter: „Mit Britta Malzacher in der Verwaltung und Michael Schiel als Heimleiter ist es dem Vorstand des St. Vinzentiusvereins gelungen, die Nachfolge der langjährigen Heimleitung Rosa Wiesler in gute und erfahrene Hände zu geben.“

Britta Malzacher hatte bereits am 15. Februar die Verwaltungsleitung im Murger Vinzentiushaus übernommen. Sie war zuvor elf Jahre lang in verschiedenen Verwaltungsfunktionen in der Rehaklinik Bad Säckingen tätig. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte der Träger angekündigt, den Tätigkeitsbereich Heimleitung zusätzlich zur Verwaltungstätigkeit mit einer weiteren Person zu besetzen.

Rosa Wiesler hatte im Mai 1986 die Verwaltungsleitung für das Alten- und Pflegeheim St. Vinzentius im Kellerhof übernommen. In den Jahren 1994 bis 1995 absolvierte sie die Weiterbildung zur Heimleitung. Zusätzlich zur Verwaltungstätigkeit übernahm Rosa Wiesler dann am 1. Juli 1995 die Stelle als Heimleiterin. Sie wird Ende März offiziell verabschiedet.