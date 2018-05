Murg Die Guggenmusik Erbsranze Schränzer zieht ein positives Fazit über die Saison

Thomas Schäuble ist neuer Vizevorsitzender bei den Erbsranze Schränzern. 17 treue Passivmitglieder werden für zehn Jahre Zugehörigkeit geehrt.

„Das Jahr ist super gelaufen“, freute sich der Vorsitzende Stefan Grimm bei der Hauptversammlung der Guggenmusik Erbsranze Schränzer. Er versprach den Mitgliedern, dass es so auch weitergehen werde.

Die Guggenmusiker absolvierten im vergangenen Vereinsjahr 29 Proben und 23 Auftritte in der Region. Als beste Probenbesucher, mit einem Durchschnitt von 94 Prozent, wurden Sandra Grimm, Vanessa Licata und Steffi Müller ausgezeichnet. Der Probenbesuch könnte besser sein, sagte Vanessa Ebner. Sie hatte in den vergangenen Jahren die musikalische Leitung inne. Aber im Großen und Ganzen sei sie zufrieden mit den Guggern. „Wir hatten eine wirklich schöne Saison“, stellte sie zufrieden fest. Für Vanessa Ebner war es erst einmal die letzte aktive Saison. Aus beruflichen Gründen legte sie ihr Amt und ihre aktive Mitgliedschaft an der Hauptversammlung nieder. Sandra Grimm wurde in Abwesenheit, jedoch mit ihrem Einverständnis, als neue musikalische Leiterin gewählt.

Neu im Vorstand ist auch Thomas Schäuble als Vizevorsitzender. Er löst Markus Gerteis ab, der sein Amt zur Verfügung stellte. Bei den Teilneuwahlen des Vorstands wurde Matthias Stoll als Jugendwart bestätigt, er hatte das Amt bereits kommissarisch inne. Zudem wurden Yvette Fuchs als Schriftführerin und Mirco Lauber als Kassierer (in Abwesenheit) einstimmig wiedergewählt.

An der Hauptversammlung ehrte der Verein 17 Passivmitglieder für ihre zehnjährige Treue zum Verein. Vorsitzender Stefan Grimm konnte indes nur den vier an der Versammlung anwesenden Mitgliedern Norbert Dietsche, Axel Goering sowie Heike und Jürgen Lauber die Urkunde überreichen. In Abwesenheit geehrt wurden Olaf Albiez, Helga Gerspach, Udo Goering, Irmgard Huber, Heidi und Thomas Huber, Karl Lauber, Rosi Huber, Rolf Malzacher, Andreas Metzger, Irene und Armin Palla sowie Benni Stoll.

Dank gab es vom Vorsitzenden für die Mitglieder, die sich mit viel Zeit und Mühe aktiv um die Kostüme kümmern, die immer selbst angefertigt werden, sowie für das Schminkteam. Dank für die Erbsranze Schränzer hatte auch der Hännemer Ortsvorsteher Dieter Muck mitgebracht. Er sei stolz auf den Verein, der den Namen der Ortschaft bei ihren Auftritten positiv in die Region hinaustrage. Muck dankte den Guggern besonders für ihren Einsatz am Kinderball, der in Hänner traditionell am Rosenmontag stattfindet. Es sei nicht selbstverständlich, dass die Gugger an so einem Tag für die Kinder aufspielten, das sei ihnen hoch anzurechnen.