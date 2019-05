von Brigitte Chymo

Alles ist planmäßig im Jahresergebnis des Haushalts 2018 der Gemeinde Murg – und sogar besser als erwartet. Zufrieden nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zum vorläufigen Jahresbericht zur Kenntnis, dass der Ergebnishaushalt anstatt mit 87 700 Euro nun mit rund 444 999 Euro im Plus ist. Zwar war auf der Einnahmenseite durch ein Minus von 650 000 Euro an Gewerbesteuer weniger in die Kasse geflossen, aber dafür musste zum Beispiel weniger Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Das Plus wird den Rücklagen zugeführt.

Im Finanzhaushalt musste einiges an Investitionstätigkeit nicht ausbezahlt werden, sodass er 2018 mit einem vorläufigen Überschuss von rund 105 000 Euro abschließt. In der Summe erhöhen sich die liquiden Mittel der Gemeinde per 31. Dezember 2018 auf 2,3 Millionen Euro anstelle der geplanten 1,9 Millionen Euro. 350 000 Euro dieser Mehreinnahmen verwendet die Gemeinde für ihre Beteiligung an der Energiedienst Kommunal GmbH.

Die Gemeinde Murg musste demzufolge im Jahr 2018 keinen Kredit aufnehmen. Der Schuldenstand verringerte sich von knapp über eine Million Euro auf rund 960 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt der Gemeinde beträgt damit 136,99 Euro und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 325 Euro (Stand 2017).