von Charlotte Fröse

Die Besucherzahlen vom Ausnahmehitzesommer 2018 sind in dieser Saison nicht erreicht worden, aber dennoch sind die Freibäder in Laufenburg und Murg mit der Saison sehr zufrieden. Vor allem die heißen Tage im Juni und Juli bereiteten den Freibädern besonders viele Besucher. Der Start in die Badesaison war anfangs wegen der noch kühlen Witterung im Mai verhalten und auch der August war eher mäßig besucht. Ganz anders die heißen Tage im Juni und Juli.

Uwe Abele, Betriebsleiter und Schwimmmeister im Laufenburger Gartenstrandbad, berichtete: „Im Juni hatten wir an einem einzigen Tag 1650 Badegäste.“ Und auch an einigen anderen besonders heißen Tagen wurden laut Abele immer wieder mehr als 1000 Gäste gezählt, die Abkühlung im Schwimmbad suchten. Insgesamt besuchten in dieser Saison 40 235 Gäste das Bad. Das sind rund 5000 weniger als im Vorjahr. Dazu betonte Uwe Abele, dass der Sommer 2018 mit seinen vielen Hitzetagen aber auch ein Ausnahmesommer war.

Für das Team um Uwe Abele mit dem Fachangestellten für Bäderbetrieb, Tamas Takacs, und Rettungsschwimmer Eyad Tattouh waren diese Tage mit den großen Besucherströmen eine große Herausforderung, die jedoch „super gemeistert“ wurde, wie Abele dankend betonte. So kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen und auch die Wasserqualität gab zu keiner Zeit Anlass zur Sorge. Die Durchschnittswassertemperatur lag bei 24 bis 25 Grad. Nur am Anfang und gegen Ende der Saison musste das Wasser zusätzlich erwärmt werden. Rund 30 Kinder lernten in diesem Sommer in zwei Kursen schwimmen und auch die Lakiso-Kinder trafen sich zum Tauchen und Schachspielen im Freibad.

René Flohr, Betriebsleiter und Schwimmmeister im Murger Natur­erlebnsibad, berichtete, dass 42 670 Badegäste das Wasser im Schwimmbecken genossen, das nur biologisch gereinigt und bei Bedarf mit Sonnenenergie aufgeheizt wird. Es seien zwar weniger Besucher als im vergangenen Jahr gekommen, aber das Ergebnis 2019 sei die drittbeste Bilanz seit der Eröffnung des Naturerlebnisbads gewesen, das in diesem Jahr mit einem sehr gut besuchten Fest seinen zehnten Geburtstag feiern konnte.

Flohr betonte, dass auch durch die zusätzlich zu ihm und seinem Stellvertreter, Schwimmmeister Christian Döbele, erstmals in diesem Jahr eingesetzten Badeaufsichten, die Rettungsschwimmer Detlef Rüdiger und Sebastian Stöcklin, die Saison bestens gemeistert werden konnte. „Die beiden zusätzlichen Badeaufsichten haben sich super bewährt“, betonte Flohr. Die Saison ging ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Auch mit der Wasserqualität und der Temperatur im Schwimmbecken zeigte sich Flohr durchweg zufrieden.

Ziel nicht ganz erreicht

Die Badi, wie das Freibad in Laufenburg/Schweiz liebevoll genannt wird, war mit den Besucherzahlen von mehr als 20 000 Badegästen zufrieden, wie Gaby Herrmann feststellte, die zusammen mit ihrem Mann Andreas Kioskpächter ist und für die Bewirtschaftung des Freibads zuständig ist. „Unser Ziel, 25 000 Besucher ins Bad zu bekommen, haben wir aber nicht erreicht“, bedauerte Gaby Herrmann. In einer Woche, von 23. bis 30. Juni, wurden 5000 Besucher gezählt. „Es kamen alle möglichen Leute, die wir vorher noch nie im Bad gesehen haben“, freute sie sich.

Nachtschwimmen kommt gut an

Auch das Nachtschwimmen, das an zwei Terminen angeboten wurde, bescherte dem Bad einmal rund 300 und beim zweiten Termin rund 100 Schwimmer. Viele Stammgäste kamen fast täglich ins Bad, rund 200 Personen besitzen eine Saisonkarte. Sie schätzen nicht nur das etwas kühlere Wasser im Schwimmbecken sondern auch die täglich frisch zubereiteten Gerichte und Snacks im Kiosk, wie Gaby Herrmann betonte. Bademeister Markus Moll sorgt zusammen mit einer Aushilfe für die Sicherheit der Badegäste und die Reinheit des Wassers im Schwimmbecken.