Murg-Oberhof Der moderne Dichterwettstreit Poetry Slam lockt viele Gäste ins Café "Verkehrt"

Beim Poetry Slam im Café "Verkehrt" treten fünf Teilnemer gegeneinander an. Ihre Texte bringen zum Lachen und Nachdenken.

Zum Ausklang des Jahres war es noch einmal richtig voll in der Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) in Murg-Oberhof. Das Publikum war überraschend jung. Dies war vor allem dem zum zweiten Mal gebotenen Format geschuldet – einem Poetry Slam. Zwei Drittel des Publikums waren schon einmal bei einem Poetry Slam. Dennoch outete sich niemand, die Regeln zu kennen.

Hier also für alle, denen es genauso geht, die Eckdaten: Ein Poetry Slam ist ein „moderner Dichterwettstreit“ (O-Ton des Moderators). In der HKKB waren dazu fünf Dichtende angetreten. Jeder trägt seinen Text vor, der drei Regeln folgen muss: Er ist selbst erdacht. Er füllt nicht mehr als sieben Minuten. Er bedarf keiner Requisiten außer Stimme, Mimik und Gestik – und vielleicht noch des Textzettels. Letzterer kam in der Regel ganz lässig aus der Gesäßtasche und sah so aus, als wäre er schon eine Weile dort gewesen.

Vorgetragen wird stehend. Die Zeitvorgabe entspricht dem heutigen rasanten Lebensstil. Vor allem bei Moderator Marvin Suckut musste man schnell hören können, denn er trug seine Texte außer Konkurrenz rasant vor. Während man noch über den eben gehörten Wortwitz schmunzelnd sinnierte, fragte man sich schon, worüber der neuerliche Lacher kam. So sind denn die neuzeitlichen Macken, wie Dauerstress (ein Text von Karsten Hoharge), Oberflächlichkeit (wunderbarer Start-Text von Franzi Lepschies) und Perspektivlosigkeit (verschlungen dargelegt von Thilo Dierkes), häufiges Thema.

Stimme, Mimik und Gestik tragen ganz wesentlich zum Vorankommen im dann folgenden Wettstreit bei. Poetry-Slam-Texte kann man irgendwie nicht lesen, man muss sie erleben. Es sind Geschichten, die das Leben schreibt. Manchmal mit einem politischen Hintergedanken, manchmal mit einem ironischen Fingerzeig auf die Stolpersteine des Lebenswegs. Da darf die Sprache auch mal salopp werden.

Das Publikum entscheidet mit seinem Applaus in drei Runden, wer bis ins Finale kommt. Von fünf Startern haben es am Ende zwei in die Ohren und Herzen des Publikums geschafft: Michael Frei aus Bern und Lena Stokoff aus Tübingen. Beide haben eher unscheinbar begonnen. Aber Lena Stokoffs Texte waren so ehrlich gefühlvoll: Wasser mit Salz ist ein Zeichen, dass Liebe nicht immer süß ist (aus „Ebbe kommt/Flut geht“). Ihre Texte haben auf stille Weise den Nerv des Publikums getroffen. Und auch bei Michael Frei hat es sehr zugespitzt gemenschelt.

Es stimmt optimistisch, wenn in Zeiten von SMS-Sprache und Abkürzungswahn eine „moderne Dichterlesung“ das Café "Verkehrt" fast vollständig mit Gästen füllt. Daher wurden von der Vereinsvorsitzenden Karin Wichert und Moderator Marvin Suckut hinter der Bühne bereits Pläne für eine Fortsetzung in 2018 geschmiedet.