von Maria Schlageter

Unter dem Eindruck des kurz zuvor bekanntgegebenen Ergebnisses des Mitglieder-Entscheids zum neue SPD-Parteivorsitz fand die Hauptversammlung der Murger SPD statt. Dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken die Urwahl gewannen, überraschte auch die Murger Genossen. „Wir müssen jetzt den Laden zusammenhalten“, forderte die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, was sich auch auf die Basis auswirken soll.

Einen Umschwung gibt es auch bei der Murger SPD: Gleich drei personelle Entscheidungen hatten die Murger Genossen zu verkünden. Das neue Gesicht der Fraktion im Gemeinderat, die 24-jährige Kira Skarke, verlässt die Gemeinde in Richtung Laufenberg/Schweiz, während der Ortsverein mit Pattric Gryzbek im gleichen Zug ein neues Mitglied begrüßen durfte.

Der SPD-Ortsverein Murg Der Ortsverein der SPD in Murg vertritt die Parteiinteressen auf lokaler Ebene. Eine wichtige Aufgabe ist dabei, die Gemeinderatsfraktion zu unterstützen. Die SPD ist derzeit mit drei Gemeinderäten am Ratstisch vertreten. Derzeit zählt der Ortsverband 31 Mitglieder. Vorsitzender ist Herbert Steinmeier. Weitere Informationen im Internet (www.spd-murg.de).

Ebenfalls neu in den Reihen der SPD in Murg ist Tanja Oldenburg, die jedoch nicht anwesend war. Ein ebenso freudiger Anlass war die Ehrung von Georg Kirschbaum, der seit nunmehr 40 Jahren Parteimitglied ist. Seit stolzen 50 Jahren ist Hans-Jürgen Dietrich SPD-Mitglied, bei der Hauptversammlung war er jedoch nicht anwesend.

So neigt sich das Jahr für die SPD in Murg mit „einem weinenden und einem lachenden Auge“ dem Ende entgegen, was wohl nicht zu der neuen Personalstruktur passt, sondern auch mit Rückblick auf die vergangenen Monate gilt. Hier waren die Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres die größte Herausforderung, bei der die SPD auch auf lokaler Ebene mit dem bundesweiten Trend zu kämpfen hatte. „Die Kandidatensuche gestaltete sich schwierig“, resümierte der Vorsitzende des Ortsverbands, Herbert Steinmeier. In der Tat schrumpfte die Gemeinderatsfraktion durch die Wahl von vier auf drei Plätze, kann sich jedoch weiterhin als drittstärkste Kraft behaupten.

Kinder und Jugend bleiben Schwerpunkt

Umso zufriedener zeigte sich Steinmeier, dass die Partei mit der überraschend gewählten Kira Skarke bei der jugendlichen Bevölkerung punkten konnte. So will sich die örtliche SPD auch weiterhin die Kinder- und Jugendförderung schwerpunktmäßig auf die Agenda setzen, wie Fraktionssprecher Georg Kirschbaum ankündigte. Gebührenfreie Kindergärten seien dabei das oberste Ziel. Auch wenn dies nicht auf lokaler Ebene entschieden wird, sei es wichtig auch als Kommune dahingehende Akzente zu setzen. Als großer Erfolg verzeichnete Kirschbaum die Abschaffung der unechten Teilortswahl, was jeher eine „ureigene“ Forderung der SPD gewesen sei.