Ortsvorsteher Roland Baumgartner lobte Wittnebens Mut und betonte, dass sich damit genau der Zweck des LeO erfüllt habe und Wittneben in Dorfleben integriert worden sei. An Wittnebens Stelle wurde Benja Bronkal ins Amt des Vorsitzenden gewählt. Er bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und kündigte an, den LeO in den kommenden beiden Jahren vorwärts zu bringen. „Mein Ziel ist es vor allem, mit den Aktivitäten des LeO alle Generationen anzusprechen.“ Zur Planung der künftigen Events werde er bald einen runden Tisch einberufen.

Auch Frieda Eckert schied nach sieben Jahren Engagement aus dem Amt der Schriftführerin aus. Auch sie baute den LeO nach dessen Gründung tatkräftig mit auf. Ihr Amt übernimmt in der Zukunft Marina Brödlin. Desweiteren konnten Angelus Schindler als Kassierer sowie Frank Geiger und Andreas Krüger als Revisoren zur Rechnungsprüfung, Einhaltung der Satzungsvorgaben und neu auch des Datenschutzes bestätigt werden.

Gemeinsam blickte man auf ein „lebendiges Jahr 2018“ zurück. Zwei Kinderkleiderbörsen, der Eierlauf an Ostern, das Kinderferienprogramm, das Suserfest, das achtmalig stattfinde Café Miteinand und andere Aktivitäten stellten einen vollen Erfolg dar. Ortsvorsteher Baumgartner, der sich in dieser Funktion und als Mitglied des LeO im Besonderen für die Realisierung des größten Traumes des LeO, der Einrichtung eines Bürgertreffs, eingesetzt hatte, verkündete, dass es das Ziel sei, diesen im Mai 2020 einweihen zu können. Dann seien auch die Umbauarbeiten im Rathaus, wo der dazugehörige Bürgersaal errichtet werden soll, soweit abgeschlossen. LeO kann durch seine Arbeit und eingenommene Sponsorengelder 45.000 Euro zur Errichtung des Bürgersaals beisteuern.

„Durch den Bürgertreff und die bisherigen Aktivitäten, allen voran das Café Miteinand an jedem letzten Freitag im Monat, gelingt es dem LeO auf eine vorbildliche Art und Weise, eine lebendige Gemeinde zu pflegen, was mich persönlich sehr freut“, schloss Ortsvorsteher Baumgartner. Durch die neuen Impulse im Vorstand und durch die neuen Möglichkeit, die bald der Bürgertreffs biete, stehe dem auch im kommenden Jahr nichts im Wege.

Der Verein

Der Bürgerverein Lebendiges Oberhof (LeO) wurde im Jahr 2012 gegründet und zählt derzeit 114 Mitglieder. Er setzt sich unter anderem für die Förderung des bürgerlichen Engagements, des Brauchtums und der Erziehung und Volksbildung ein. Vorsitzender ist Benja Bronkal, er wird durch Dorothee Kraus vertreten.