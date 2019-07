von Melanie Dramac

„Unsere neue Spielgemeinschaft mit Murg ist sehr erfreulich“, so Jugendleiter der SG Murgtal, Christian Sautermeister, an der Hauptversammlung der Jugendabteilung SV Niederhof. Seit einem Jahr besteht nun die SG Murgtal mit acht Mannschaften in fünf Altersklassen und 121 Spielerinnen und Spielern.

Fast alle Altersklassen sind vertreten und der Verein blickte auf ein tolles Vereinsjahr zurück. Der Verein konnte in der vergangenen Saison allerdings keine B-Mädchen an den Start schicken. Zuvor spielten die Mädchen in der SG Binzgen, aber dieses Team wurde nun in ein Förderprogramm aufgenommen, und alleine belkam der SV Niederhof nicht genug Mädchen zusammen, um ein eigenes Team zu bilden. „Für die kommende Saison können wir aber wieder eine B-Mädels-Mannschaft stellen“, freute sich Sautermeister. „Wir brauchen aber noch einen zusätzlichen Trainer“.

Wahlen standen an diesem Abend im Vereinsheim an, die schnell über die Bühne gingen und fast keine Änderungen erbrachten. Beim Spielbetrieb der Mädchen wurde in Abwesenheit Katja Tonne-Grieshaber neu ins Betreuerteam gewählt. Sie ersetzt Lena Ebner. Ebenfalls neu im Amt ist Valentin Geiger, der zukünftig als Jugendvertreter fungiert. Er übernimmt das Amt von Niklas Schmidt. Der restliche Jugendausschuss bleibt der gleiche.

Bei den Bambini wurden die beiden Trainer Nati Oeschger und Alexander Ehrentraud verabschiedet. Die Kleinsten werden zukünftig von den Jugendspielern Alisa Weber und Julius Geiger trainiert. „Hier suchen wir noch ein Elternteil für die Betreuung der kleinen Rasselbande während des Trainings“, so der Jugendleiter. Ebenfalls als Trainer verabschiedet wurde Oli Fürst, der seit vielen Jahren die Jugend unterstützte und auch im Hauptverein lange im Vorstand war. Die Pflege der Grünanlagen wird er weiterhin übernehmen.

Hinter der Jugend des SV Niederhof liegt ein rundes Jahr, die Kinder und Jugendlichen konnten mit ihren Trainern und Betreuern einen schönen Saisonabschluss feierten. Für das kommende Vereinsjahr stehen wieder die Hallenbezirksmeisterschaft und das May-Turnier mit der SG Murgtal auf dem Plan. Weiter wird es eine Teilnahme beim Murger Sommer Spaß geben, die beliebte Sportwoche wird wieder stattfinden und auch an der Kinderfasnacht werden sie wieder mit dabei sein.