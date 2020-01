Der SV Hänner will die Zusammenarbeit mit dem FC Rotzel fortführen und die Vor- und Nachteile einer Fusion prüfen. Wie der SV Hänner in einer Pressemitteilung schreibt, beschloss die Hauptversammlung des Vereins am Freitag vergangener Woche zunächst, die Vereinbarung über die Spielgemeinschaft für zwei Jahre zu verlängern. Die beiden Vorsitzenden Dominik Moosmann (Hänner) und Klaus Meier (Rotzel) unterschrieben im Anschluss an die Hauptversammlung die entsprechenden Verträge.

Beide Vereine kooperieren seit 18 Monaten in der Spielgemeinschaft Andelsbach. Deren Gründung sei ein Glücksfall für den Verein gewesen, wird SVH-Vorsitzender Moosmann in der Pressemitteilung zitiert. Man wolle man sich aber frühzeitig Gedanken um die weitere Zusammenarbeit machen. Die Frage, ob man eine komplette Fusion der beiden Vereine anstreben solle, bezeichnete Moosmann als verfrüht. Zudem sei in vielen Bereichen nicht klar, welche Auswirkungen dies beispielsweise auf die Vereinsförderung und die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden hätte.

In seinem Jahresbericht hatte Moosmann über eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte berichten können. Sowohl die Damen- als auch die erste Herrenmannschaft konnten 2019 in ihrer jeweiligen Staffel den Meistertitel gewinnen. Die Damen spielten sogar eine perfekte Saison mit 18 Siegen aus 18 Spielen. Nach wie vor verfügen alle Aktivmannschaften über einen großen Kader mit vielen jungen Spielern. Den Trainern Marcus Gassmann und Gerhard Malzacher (Damen) sowie Daniel Schupp, Felix Brand, Patrick Dörsing und Patrick Ruch (Herren) bescheinigte Moosmann dabei hervorragende Arbeit. Ebenfalls positiv waren die ansteigenden Zuschauerzahlen.

Jugendleiter Tom Jehle konzentrierte sich in seinem Bericht vor allem auf die Gründung des Jugendfördervereins Region Laufenburg im vergangenen Jahr. Zusammen mit dem SV 08 Laufenburg, FC Binzgen, FC Rotzel und SV Luttingen hat der SV Hänner seine Jugendabteilung in einen eigenen Verein ausgelagert. Das Zusammenspiel funktioniert trotz der kurzen Vorbereitungszeit überwiegend gut. Bereits jetzt konnte Jehle von steigenden Mitgliederzahlen im Jugendbereich sowie zahlreichen Aktivitäten berichten. Auch Marcus Gassmann zeigte sich in seinem Bericht über die Damenmannschaft sehr zufrieden über die vergangene Saison.

Bei den Wahlen wurden zunächst Dominik Moosmann als Vorsitzender, Felix Brand als Schriftführer und Fabian Goering als zweiter Kassierer in ihren Ämtern wiedergewählt. Für das Amt des zweiten Jugendleiters wurde mit Heiko Wenk und Dennis Palla eine Doppellösung gefunden. Zudem wurden Leonie Goering (Beisitzer Damen), Pascal Tolksdorf und Tobi Kusserow (Beisitzer Vereinsheim) sowie die beiden Kassenprüfer Rolf Goering und Michael Kühnrich in ihren Ämtern für ein weiteres Jahr verpflichtet.

Namens der Gemeinde Murg dankte Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum dem Verein und dem Vorstand für die geleistet Arbeit und gratulierte zu den sportlichen Erfolgen.