Murg Der Ortsseniorenrat Murg freut sich über den Mitgliederzuwachs, aber er braucht dringend Helfer

Die Mitgliederzahlen des Ortsseniorenrats Murg steigen von 108 auf aktuell 134. Da die Helfer, die dem Ortsseniorenrat zur Verfügung stehen, nicht mehr die jüngsten seien, müsse alles daran gesetzt werden, um jüngere Helfer zu finden, betont Vorsitzender Wolfgang Tritschler.

Der Ortsseniorenrat Murg kann sich über zahlreiche neue Mitglieder freuen und auch die Einsätze der Seniorenbörse sind rasant in die Höhe geschossen. Problematisch ist allerdings die geringe Zahl der Helfer.

„Einen solchen Kraftakt wie im vergangenen Vereinsjahr können wird auf Dauer sicher nicht machen“, kommentierte der Vorsitzende Wolfgang Tritschler an der Hauptversammlung am Samstagnachmittag im Gasthof "Engel" in Niederhof die rasant gestiegene Zahl der Einsätze der Seniorenbörse, die von 35 in 2016 auf 92 im vergangenen Vereinsjahr anstieg. Und dabei konnten nicht einmal alle Anfragen abgedeckt werden. Die Seniorenbörse hilft beispielsweise bei Tagesbetreuungen, Fahrdiensten, Gartenarbeiten ebenso bei Reinigungs- und Aufräumarbeiten. Da die Helfer, die dem Ortsseniorenrat zur Verfügung stehen, nicht mehr die jüngsten seien, müsse alles daran gesetzt werden, um jüngere Helfer zu finden, betonte Tritschler. Wer sich für die Senioren in der Gemeinde einsetzen möchte, kann sich beim Vorsitzenden oder auf der Gemeinde melden.

Als erfreulich kann die Tatsache gewertet werden, dass die Zahl der Mitglieder von 108 auf aktuell 134 gestiegen ist. Diese Steigerung sei auch ein Indiz dafür, dass die Arbeit des Ortsseniorenrats immer mehr an Beachtung gewinne, betonte der Vorsitzende. 15 Veranstaltungen wurden im vergangenen Jahr angeboten, an denen durchschnittlich 20 Personen teilnahmen, was auch eine stetige Steigerung darstellt. Neben den monatlichen Themennachmittagen wurden Vorträge, Besichtigungen, Ausflüge und gesellige Anlässe angeboten. Auch das Jahresprogramm 2018 ist wieder prall gefüllt mit Aktivitäten.

Der Oberhofer Ortsvorsteher Roland Baumgartner, der den aktiven Mitgliedern für ihren Einsatz im Namen der Gemeinde Murg dankte, betonte, dass die Gemeinde voll hinter dem Verein stehe und er „eine ganz wichtige Organisation“ darstelle. Lob und Dank gab es auch von Dieter Muck, Ortsvorsteher von Hänner. Er betonte, dass man nicht genug danke sagen könne, für die wertvolle Arbeit. „Es ist toll, dass es in der Gemeinde eine Gruppe gibt, die sich aktiv für Senioren einsetzt“, stellte er erfreut fest.

Bei den Teilneuwahlen, die von der Niederhofer Ortsvorsteherin Edith Becker durchgeführt wurden, gab es nur wenige Veränderungen. Nach nur einem Jahr stellte Vivien Mayer ihr Amt als Schriftführerin zur Verfügung. Sie wird jedoch weiterhin die Verbindung zur Gemeinde aufrechterhalten. Auf ein Jahr wurde Katharina Koch in das Amt der Schriftführerin gewählt. Wiedergewählt für zwei Jahre wurden Günter Schellin als Vize sowie die Besitzer Horst Arzner und Dagmar Moser.

Der Ortsseniorenrat

Der Ortsseniorenrat Murg wurde 2011 gegründet. Er hat aktuell 134 Mitglieder. Der Jahresbeitrag beträgt 14 Euro für Einzelpersonen und 22 Euro für Paare. Themenabende finden regelmäßig jeden ersten Donnerstag des Monats ab 15 Uhr im Gasthaus Engel in Niederhof statt. Vorsitzender ist Wolfgang Tritschler, Telefon 07763/914 10.