Etwa wärmeres und trockeneres Wetter hätte dem Oktobermarkt in Murg am Sonntag gut getan. So leistete das Wetter keinen Beitrag zur guten Stimmung der Marktbesucher. Das war Aufgabe der Gäste auf der Showbühne, die es als echte Profis auch tatsächlich schafften, ein Lächeln in die Gesichter der Besucher zu zaubern.

Gut getroffen: Für die Marktbesucher gab es allerlei Spiele zum Ausprobieren. | Bild: Brigitte Chymo

Hansy Vogt, als Höhepunkt des Tages angekündigt, machte seinem guten Ruf als Entertainer denn auch alle Ehre. Ohne Berührungsängste und immer einen flotten Spruch auf den Lippen, ging Hansy Vogt im Festzelt wie in seiner Nachbarschaft um. Da ein Selfie, dort eine Frage, und immer auf der Suche nach Besuchern, die er in seine Aktionen einbeziehen kann.

Auch Mobel-Brotz-Geschäftsführer Thorsten Brotz wurde von Hansy Vogt an Mikrofon gebeten, und selbstverständlich trat Hansy Vogt auch als Sänger mit beliebten Melodien in Aktion. Noch vor dem Auftritt hatte seine Band „Grashüpfer“ mit Songs wie „Rose vom Wörthersee„ und der „Schwarzwaldmarie“ das Publikum erst einmal aufgewärmt. Aber auch DJ Nik Herb, der zu Beginn und zum Ende des Oktobermarkts auf der Bühne stand, leistete ganze Arbeit.

Gut geschminkt: Kinderschminken war bei den kleinen Marktbesuchern gefragt. | Bild: Brigitte Chymo

Sicher kein leichter Job für die Künstler bei diesem Oktobermarkt, denn wegen des lausigen Wetters waren doch viele Besucher zuhause geblieben oder hielten sich lieber im Möbelhaus Brotz auf, wo es eben um einiges gemütlicher zum Sitzen war. Wer sich trotzdem nach draußen und über den Markt wagte, fand sich in einem kleinen Oktoberfest wieder. Da waren ein Hau-den-Lukas, eine Nagelbank und etliche andere Spiele. Sogar die Feuerwehrmusik Murg als Festwirte hatten sich in zünftige Kleidung geschmissen.

Gut informiert: Auch der SÜDKURIER war beim Oktobermarkt mit einem Infostand dabei. | Bild: Brigitte Chymo

Wer den Düften weiter durch den Markt folgte, kam schnell zu den Waffelständen des Kindergarten Weizenkorns und der Initiative zur Rettung der Straßenhunde Kretas. Was war sonst noch alles geboten: Es gab Informationen zu einem Staubsauger, der auch nass und vor allem auch die Luft reinigen kann. Oder zu Produkten aus dem Extrakt von Blättern von Olivenbäumen, die bei vielen Indikationen eine besonders heilsame Wirkung haben.

