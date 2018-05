Murg Der Maimarkt und die strahlende Sonne locken am Sonntag nach Murg

Ganztägiges Show- und Unterhaltungsprogramm auf dem Betriebsgelände von Möbel Brotz zieht wieder zahlreiche Gäste an. Über 20 lokale und regionale Anbieter sind mit Ständen vertreten.

Bei schönstem Sonnenschein fand am Sonntag der beliebte Murger Maimarkt auf dem Gelände vom Möbel Brotz statt. Über 20 Anbieter gaben sich ein buntes Stelldichein, mit vielen Jöhepunkte unterhielt das ganztägige Rahmenprogramm.

Durch den Tag führten mit ihren Moderationen Jasmin und Markus Kaufmann, die auch selbst mit ihrer Livemusik als Cover-Duo Toptoo mit bunt gemischten Liedern unterhielten. Das Duo eröffnete den Tag vormittags um 11 Uhr, und Jasmin begeisterte gleich mit ihrer tollen Stimme. Über die Mittagszeit wechselte der Musikstil und der Musikverein Oberhof und die Trachtenkapelle Altenschwand unterhielten die zahlreichen Gäste mit Blasmusik. Richtig gut gehen lassen konnten sich die Gäste auch bei dem umfangreichen Speisen- und Getränkeangebots aus dem Möbelhaus-Bistro, der Feuerwehrmusik Murg und von Imbiss Schmidt.

Höhepunkte auf der Showbühne waren am Nachmittag Moderator und Artist Dustin Waree, sein Vater Gerd als Dr. Schrädder und Mr. Tomm „The Voice of the Stars“. Musikalisch und akrobatisch unterhielten sie die Gäste und mancher Kindermund blieb beim Zuschauen offen stehen vor Staunen. Denn Mr. Schrädder zauberte aus Papier die schönsten Dinge und unterhielt auf sehr amüsante Weise. Auch Dustin Waree, der zum Teil mit verbundenen Augen waghalsige Einradartistik zeigte und dabei noch professionell sang, beeindruckte die vielen Gäste. „Murg hat in Künstlerkreisen ja einen speziellen Ruf“, so Dustin Waree grinsend. „Man sagt, es ist das Spanien in Deutschland. Die Menschen hier haben Temperament und Lebensfreude“.

Mit Mr. Tomm kam dann ein weiterer Allrounder auf die Bühne, der laut Veranstalter 18 Stars in seinem Universalkehlkopf hat. So sang er Lieder von Eros Ramazotti, Joe Cocker, Elvis Presley, Michael Jackson, Tina Turner oder auch Andrea Bocelli. Informativ wurde es beim Stand vom Hochrhein Kanu aus Murg, der alles über den Outdoor Sport wusste.

Weiter war eine Kutsche mit zwei riesigen Pferden von den Kutschfahrten Behringer vor Ort, mit der man eine gemütliche Kutschfahrt machen konnte. Der Erlös kommt dem Projekt „Traumfänger“ für behinderte Menschen auf dem Behringer-Hof zugute. Natürlich kamen auch die kleinen Gäste nicht zu kurz und so gab es für die Kinder eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Malecke und viele Ballons.