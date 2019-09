von Gabriele Rasenberger

Der Kindergarten „Arche Noach“ in Niederhof hat eine neue Leiterin. Sie wurde nun beim Elternabend vorgestellt. Außerdem gab es Ehrungen für langjährige Mitarbeiter des Kindergartens und für eine Erzieherin, die eine längere Weiterbildung absolviert hat.

Kerstin Rosenberger heißt die neue Leiterin des Kindergartens, die am 1. September ihre Stelle angetreten hat. Eine Beziehung zu Niederhof hat sie, denn sie ist hier in die Schule gegangen. Sie hat 20 Jahre Berufserfahrung als Erzieherin und ist nun zum ersten Mal Leiterin eines Kindergartens. Einige Kinder kennt sie schon, nämlich die Kleinsten in der Kinderkrippe, da sie hier in den vergangenen Tagen die Vertretung übernommen hat.

Und sie konnte auch ihre neuen Mitarbeiterinnen kennenlernen: „Es ist ein tolles Team, ich freue mich, mit dem Team zu arbeiten“, sagte Rosenberger. Und zu den Eltern gewandt fuhr sie fort, dass diese jederzeit zu ihr kommen könnten, wenn es ein Anliegen gibt. „Wir finden eine Lösung“, versprach Rosenberger. Peter Wildkirchner, der als stellvertretender Vorsitzender des Vinzentiusvereins anwesend war, lobte in seiner Begrüßung, dass er mitbekommen habe, dass Rosenberger „Altbewehrtes behalten und Neues einbringen will“. Zudem gab es Ehrungen an diesem Abend. So ist Nicole Singler-Schnell seit 25 Jahren in der Gemeinde Murg als Erzieherin tätig. Zunächst arbeitete sie in einem anderen Kindergarten und war auch Leiterin. Seit sieben Jahren unterstützt sie nun das Team in Niederhof, was ihr viel Freude macht.

Seit zehn Jahren gehören Brigitte Vogel und Katrin Baier zum Team. Besonders erwähnt wurde Diana Waldkirchner, die eine Weiterbildung zur Fachkraft für sprachliche Bildung und Förderung absolvierte und hier Kinder, die diese Förderung brauchen, unterstützt. Auch wurde darauf hingewiesen, dass ab November eine weitere neue Mitarbeiterin das Team unterstützt: Simone Medlarz.

Bürgermeister Adrian Schmidle und Ortvorsteherin Edith Becker bedankten sich beim Team. „Kinder sind unsere Zukunft“, sagte Becker. In diese Zukunft investiert Murg: Ungefähr zwei Millionen Euro jährlich, wie von Schmidle zu erfahren war.