Murg/Bad Säckingen Das Turnier Kicken gegen den Rassismus ist ein sportliches Werben für Toleranz

Eine Zweitägige Aktion der türkisch-islamischen Gemeinden am Hochrhein in Zusammenarbeit mit dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg und dem türkisch-islamischen Landesverband Ditib Baden in Murg setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Vorträge, Workshops und ein Fußballturnier sind geplant.

Zum ersten Mal in der Region veranstalten die türkisch-islamischen Gemeinden am Hochrhein in Zusammenarbeit mit dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg und dem türkisch-islamischen Landesverband Ditib Baden eine zweitägige Fachtagung zum Thema Rassismus und Jugendarbeit. Am Samstag, 7. April, stehen in der Murgtalhalle in Murg Workshops sowie Abendvorträge für die Öffentlichkeit auf dem Programm. Am Sonntag, 8. April, gibt es ein Fußballturnier unter dem Motto „Kicken gegen den Rassismus“.

Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte Oguz Islam, der stellvertretende Vorsitzende und Sportchef der Türkisch-Islamischen Gemeinde Bad Säckingen. Die Details entwickelte er dann zusammen mit dem Demokratiezentrum und dem Ditib-Landesverband. Es geht darum, rassistische Einstellungen zu analysieren, zu hinterfragen und zu überwinden – einmal im „theoretischen“ Teil, dann auch über das Medium des gemeinsamen Sports durch gegenseitiges Kennenlernen.

Die Workshops richten sich an Jugendliche und junge Erwachsenen im Alter von 14 Jahren bis Ende 20. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt, eine Anmeldung ist daher erforderlich. Am Samstag werden die Teilnehmer ab 13 Uhr empfangen, anschließend werden die Workshopleitungen vorgestellt. Die erste Runde beginnt um 13.45 Uhr und nach einer Pause geht es um 15.30 Uhr weiter. Ab 17.15 Uhr können die Teilnehmer ihre Erfahrungen beim gemeinsamen Abendessen austauschen. Unter dem Arbeitstitel „Die sind anders als wir – Rassismusprobleme im Alltag“ geht man der Frage nach, wie es zu Abwertungen von anderen Menschen kommt und wie sich diese Einstellungen verbreiten. Der zweite Teil dreht sich um muslimische Jugendarbeit. „In den Seminaren werden junge muslimische Jungen und Mädchen zu Themen, wie beispielsweise dem Leben als Muslim in Deutschland, geschult; Sichtweisen werden ausgetauscht und ergänzt“, heißt es in der Ankündigung.

Das Abendprogramm richtet sich an die breite Öffentlichkeit, eine Anmeldung ist daher nicht erforderlich. Einlass in die Murgtalhalle ist ab 19 Uhr, eine Begrüßung durch Vertreter der politischen Gemeinde ist vorgesehen, um 19.30 Uhr beginnt das offizielle Programm.

Mathieu Coquelin beschäftigt sich mit Radikalisierungsprozessen und fasst die für pädagogische Fachkräfte relevantesten Ansätze zusammen. Es werden auslösende, begünstigende und hemmende Faktoren aufgezeigt. Vor dem Hintergrund eines steigenden Interesses vor allem junger männlicher Muslime an Religion referiert Ali Özgür Özdil über „Jugend und Spiritualität“. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion, die Oguz Islam moderiert.

Am Sonntag beginnt gegen 10 Uhr der erste T.I.G. Juniorcup unter dem Motto „Kicken gegen den Rassismus“. Die Veranstalter erwarten mehr als 100 Spieler, die zwischen zehn und 16 Jahren alt sein müssen. „Wir laden ausdrücklich Angehörige aller Religionen, Weltanschauungen und gesellschaftlichen Gruppen ein, denn wir möchten, dass sich die Spieler über den Sport besser kennenlernen“, so Oguz Islam.

Die Anmeldung per E-Mail zu den Workshops (unter Nennung des Alters) ist bis heute möglich (tafakkur.seminare.11@gmail.com, Mannschaften melden sich unter tig.kickengegenrassismus@gmail.com). Weitere Informationen und der Turnierplan sind nach Anmeldeschluss bei Facebook (unter TIGBad Saeckingen) einsehbar.