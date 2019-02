Der Kampf ist verloren. Nach 64 Jahren schließt das private Kinderheim Doll, ein Heim für Schwerstbehinderte, zum 31. August, um die drohende Insolvenz abzuwenden. Damit verlieren 13 Bewohner ihre Heimat, die als Säuglinge in das 1954 von Hella Doll gegründete Heim kamen – und Hella Doll ihr Lebenswerk. Auch die zahlreichen Spenden aus der Bevölkerung können das Heim nicht mehr retten, sondern nur noch etwas Luft zum Überleben bis Ende August schaffen.

Das Kinderheim besitzt nicht die finanziellen Mittel, die Vorgaben der 2009 vom Land Baden-Württemberg erlassenen Heimbauverordnung zu erfüllen, die bis spätestens 31. August 2019 umgesetzt sein müssen: Einzelzimmer, mindestens 14 Quadratmeter groß, Doppelzimmer nur in wenigen Ausnahmefällen und einer Mindestgröße von 24 Quadratmetern, einen Sanitärraum pro zwei Bewohnerräume. Zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren mussten das Heim bereits verlassen, weil ab 1. Februar ein neues Gesetz greift: Kinder unter 18 Jahren und Erwachsene dürfen nicht zusammen in einem Gebäude leben, das Heim muss über unterschiedliche Pflegekräfte für Erwachsene sowie Heimbewohner unter 18 Jahren verfügen. Noch konnte trotz intensiver Bemühungen kein Folgeplatz für die 13 erwachsenen Heimbewohner gefunden werden.

André Doll, Gesellschafter und Sohn der Gründerin, rang um Fassung, als er bei einem Pressegespräch im Beisein von Bürgermeister Adrian Schmidle das Aus für das Kinderheim verkündete, ebenso wie Schwester Ines Bauernfeind und Mutter Hella, beide Geschäftsführerinnen des Heims.

„Dass die beiden Kinder wegkamen, war der Todesstoß für das Kinderheim, existenzgefährdend“, sagt André Doll und kämpft mit den Tränen. „Damit fallen rund 7000 Euro weg.“ Hinzu kam die Ablehnung der Neuaufnahme von vier behinderten Säuglingen durch den Kommunalverband für Jugend und Soziale. Besonders bitter ist für Doll, dass die Betriebserlaubnis entzogen wurde wegen Kindeswohlgefährdung: „Meine Mutter hat alles für die Kinder getan.“

Zu viele Auflagen

Ursprünglich war das Heim auf 24 Bewohner ausgerichtet, heute sind nur 13 erlaubt. Hinzu kamen Anforderungen wie Pflegedienstleitung, Nachtwache, Hygiene- und Arbeitssicherheitsbeauftragte, was zu einer Kostenexplosion führte, so Doll. „Mit einem Tagessatz von unter 100 Euro kann man die Kosten nicht decken.“ Ines Bauernfeind ergänzt: „Den Umbau würden wir durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung stemmen.“ André Doll glaubt, dass „man die kleinen Häuser nicht mehr will – zu viel Aufwand.“

Die Familie war nicht untätig: Doll und Bauernfeind schrieben vor über einem halben Jahr unter anderem an Ministerpräsident Kretschmann und Landrat Martin Kistler, baten um Unterstützung. Nicht nur sie sind eine Antwort schuldig geblieben. Trotz der schwierigen Situation lobt Doll die Unterstützung und das Entgegenkommen der Landratsamts-Mitarbeiter.

Trotz allem dankbar

Dankbar ist Familie Doll auch für die „extreme Unterstützung“ des Bürgermeisters und der Bürger beim Versuch, das Heim zu retten: „Durch die Spenden aus der Bevölkerung kann das Nötigste aufgefangen werden, dass wir es schaffen, bis Ende August“, so Doll. Derzeit geht er nicht davon aus, eine Ausnahmeregelung über den August hinaus zu erhalten. Den zehn Mitarbeitern musste gekündigt werden. Beim derzeitigen Pflegenotstand rechnet Doll damit, dass sie schnell eine neue Stelle finden. Im schlimmsten Fall stünden Doll, Bauernfeind und deren Mutter alleine da mit 13 Schwerstbehinderten. „Jetzt geht es nur noch darum, wie man es auf humanem Weg, zum Wohle der Bewohner, zum Abschluss bringt“, so Doll.