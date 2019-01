von Aloisia Zell

Gleich zweimal waren die Brüder Martins am Wochenende im Café „Verkehrt“, der „VIP Lounge for everybody“ mit ihrer „Experimental Show“ zu erleben. „Experimental Show“ – nein, so heißt ihr neues Programm definitiv nicht. Kluge Comedians suchen bereits lange vor der Premiere den Kontakt zum Publikum und lassen sich durch dieses inspirieren.

2018 bekamen die beiden charismatischen Künstler den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Nun stricken Volker und Thomas Martins, alias Oropax aus Freiburg, an ihrer neuen Show. Die Abende im Café „Verkehrt“ hatten zwar nicht gerade Workshop-Charakter, doch immerhin so eine Idee von Vor-Vor-Vor-Generalprobe.

Grundlage für neues Programm steht

Das Grundgerüst für das Programm steht auf jeden Fall. Von Barock bis zur Neuzeit, Szenen beim Frühstück, bei der Arbeit, beim Gipser und im Friseursalon. Ein unglaublich komplexes System der Kommunikation, die Sprache, hat die Beiden in ihren Bann gezogen. Thomas und Volker Martins beherrschen es, die Interpretation der Sprache auf die Spitze zu treiben. Bildlich und schauspielerisch verkörpern sie, was unsereins tagtäglich auf der Zunge trägt. Begriffe werden wortwörtlich in szenischen Sequenzen gespielt, und teilweise in völlig andere Zusammenhänge gebracht.

Sie stellen Fragen, wie „Wenn wir Termine aus dem Kalender streichen, mit welchem Pinsel sollten wir dies tun?“ Und: „Wenn vier Messer beim Frühstück auf dem Tisch liegen, handelt es sich dann um ein Streichquartett?“ Oder: „Ist eine Rosine, die wir in einer Rindswurst finden, gar eine Kuhsine?“

Etwas schwer, zu folgen

Die beiden Comedians entfalteten ein wahres Feuerwerk an Wortakrobatik, gepaart mit einem erstaunlichen Tempo bei den Szenenwechseln und zahlreichen Requisiten. Dass aus den unzähligen kleinen Szenen keine Geschichten entstanden, macht es dem Publikum nicht leicht, den Gedankensprüngen des Duos zu folgen. Nonsens und Klamauk – die Brüder Martins haben es weit damit gebracht. Im Guinness-Buch der Rekorde stehen sie bereits mit der weltgrößten Sammlung von Streifenkaugummis.

Die Würze des Improvisationstheaters

Sie selber beschreiben ihr bisheriges Programm als „überraschend sinnlos“. In der Tat, es fiel schwer, aus der Fülle an rasch wechselnden Szenen eine Botschaft zu entnehmen. Aber lebendig wurde die Show schließlich durch die Würze des Improvisationstheaters. In „Bruno“ und „Bettina“ fanden die Martins dankbare Gäste im Zuschauerraum, mit denen ihnen die Interaktion richtig Spaß machte.

Mit viel Beifall wurde das Duo Oropax an die Bar verabschiedet, wo die Beiden noch gerne aus dem Publikum Anregungen für ihr neues Programm entgegennahmen. Die Premiere wird Ende September in Freiburg sein. Wer weiß schon, wie dann das Programm aussehen wird. Denn bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein oder den (Johann-Sebastian-)Bach runter – würden Oropax wohl sagen.