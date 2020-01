von Maria Schlageter

Was gibt es nicht alles an Traditionen rund um den Jahreswechsel: Neujahrsempfänge, das „Dinner for One“ am Silvesterabend oder überdimensionale Brezeln. Man tut das Gleiche, wie schon im vergangenen Jahr, um in ein umso spannenderes Jahr zu starten. So ähnlich ging es zum Jahresbeginn nun im Café „Verkehrt“ in Oberhof zu, wo zum Start in die neuen 20er Jahre die Combo Waidele and Friends zum zweiten Mal mit ihrer ausgezeichneter Musik aufspielten. Und so war es denn auch wenig überraschend, dass die Jazz-Band schon kein Geheimtipp mehr war. Das Café „Verkehrt“ war so gut gefühlt, dass die guten Tanzplätze regelrecht umstritten waren.

Waidele and Friends – das sind der Konstanzer Musiker Jürgen Waidele und seine Freunde Alex Friedrich am Schlagzeug, Hans Weber am Bass, Ed Schwarz an der Gitarre und Arno Haas am Saxophon. Bei diesen fünf, das wurde schon vom ersten Akkord an klar, handelt es sich wahrhaftig um Freunde, sehr gute Freunde sogar. Die Musiker sind nicht wahllos nebeneinander gestellt, sondern sie verstehen sich blind, können sich aufeinander verlassen.

Die Band Jürgen Waidele ist ab den 1960er Jahren am Bodensee aufgewachsen und lebt heute in Konstanz. Seit seiner Kindheit begeistert er sich für die Musik, die ein Leben lang seine Leidenschaft bleiben würde. Bekannt ist Waidele mit seinen beiden Formationen Take a Dance und Waidele and Friends, mit denen er überregional erfolgreich auftritt. Stilistisch bewegt sich Waideles Musik im Genre des Jazz.

Das Tückische am Jazz ist ja, dass sich die beschwingte Musik, die jeden fast schon fieberhaft anstecken kann, sich so locker-leicht anhört, im Grunde aber rhythmisch und tonal überaus komplex sein kann. Waidele and Friends gelang dabei das Kunststück, so präzise zu sein, dass sie sich schon wieder unbeschwert anhört. Dabei spielte es keine Rolle, ob es sich um Cool Down-Jazzstücke oder ziemlich rockig angehauchte Songs handelte.

Die Band vom Bodensee ist in der Welt ihrer Musik, zwischen Soul, Funk und Rock zuhause. Sie schafft aus jedem Lied „ihr“ Lied. Mit am eindrücklichsten waren die zahlreichen und im zweiten Teil zunehmend freier werdenden Soli, insbesondere von Arno Haas, der an seinen Saxophonen brillierte. Ebenso konnte Ed Schwarz mit Eigenkompositionen und als rockiger Leadsänger Akzente setzen.

Auftritt und Liedauswahl überzeugen

Obgleich die Vollblutmusiker durch ihr stimmiges Auftreten in erster Linie überzeugten, hat die Liedauswahl ebenso zur gelungenen Stimmung beigetragen. Der klare Jazz-Sound schwankte zwischen nachdenklichen Momenten und solchen Stücken, bei denen kein Fuß still halten kann, wobei sich die Musiker zum Ende hin fulminanten steigerten und das Café „Verkehrt“ in ein Tanzlokal verwandelten. Und würde man die tanzeifrigen Besucher fragen, stünde eines sicherlich fest: Waidele and Friends ist eindeutig eine Neujahrstradition wert.