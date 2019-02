von Brigitte Chymo

Weil die Mitglieder zwar nicht weniger, aber immer älter werden, können die Vorstandsämter des DRK-Ortsvereins Murg-Niederhof nicht mehr besetzt werden. Als Konsequenz daraus soll der Ortsverein in einen Arbeitskreis des Kreisverbandes Säckingen überführt werden. Konkret bedeutet dies, dass das DRK-Angebot vor Ort bleibt, und die vorstandstypischen Aufgaben künftig vom Kreisverband erledigt werden. Wehmut klingt in der Stimme des Vorsitzenden des Ortsvereins Murg-Niederhof.

Manfred Baumgartner ist seit über 50 Jahren im Ortsverein aktiv und hatte nach eigenen Worten "immer irgendeinen Posten". Der Ortsverein ist 111 Jahre alt und einer der ältesten im Kreisverband Säckingen. "Es sind fast keine Vorstandsmitglieder mehr vorhanden", beschreibt Baumgartner bei einem Pressegespräch das Dilemma der 16 Aktiven und 500 Passivmitgliedern im Ortsverein Murg-Niederhof.

Beim Pressegespräch mit am Tisch sitzen Peter Hofmeister, Vorsitzender des Kreisverbands Säckingen, die stellvertretende Vorsitzende Maria Merle und die Kreisgeschäftsführerin Petra Naylor. "Wir haben uns an den Kreisverband gewandt und um Unterstützung gebeten", erzählt Baumgartner. Die Hilfestellung wird nun so aussehen, dass der Kreisverband nach der Auflösung des Vereins das Organisatorische übernimmt, während die aktiven Mitglieder vor Ort weiterhin Blutspendetermine und Altennachmittag in der Murgtalhalle betreuen. Ebenso die Sanitätsdienste bei Veranstaltungen.

Das Modell der Überführung des Ortsvereins in einen Arbeitskreis wurde im Januar 2018 bereits in Herrischried und Todtmoos umgesetzt. Der Kreisverbandsvorsitzende berichtet, dass die Situation in den Ortsvereinen schon vor zehn Jahren Thema gewesen sei, und sich der Verband schon damals für das Modell der Arbeitskreise ausgesprochen habe. "Das funktioniert gut", so Peter Hofmeister über die bisherigen Erfahrungen und ist zuversichtlich: "Wir sind für die Zukunft gut gerüstet."

Wie in Herrischried und Todtmoos wird auch in Murg das Vereinsvermögen an den Kreisverband gehen, dem Arbeitskreis vor Ort aber weiterhin zur Verfügung stehen. So bleiben zum Beispiel die DRK-Fahrzeuge des Ortsvereins in Murg weiter im Einsatz. Auch die Mitgliedsbeiträge der Passivmitglieder des Arbeitskreises Murg fließen nach Murg zurück. Als Arbeitskreis des Kreisverbandes nimmt dieser künftig dann an der Mitgliederversammlung im Kreis teil. Interessierte, die sich in DRK-Projekte einbringen wollen, sind willkommen.

Letztes Wort bei der Vereinsauflösung hat am Samstag, 23. März, um 10.30 Uhr, die Mitgliederversammlung im DRK-Heim am Bürgerplatz. Die Chance, doch noch neue Vorstandsmitglieder zu finden, ist rein theoretisch.