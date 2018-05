Murg/Albbruck Chormusik im Wandel der Zeit: Gesangsverein Albbruck und Männergesangsverein Hänner stehen gemeinsam auf der Bühne

Der Gesangsverein Albbruck und der Männergesangsverein Hänner geben gemeinsam musikalische Vielfalt zum Besten.

Zwei Chöre, ein Konzert hatte Chorleiter Hans-Joachim Huber im Visier als er „Chormusik im Wandel der Zeit“ für das Konzert des Albbrucker Gesangvereins ausgesucht hatte. Der Männergesangverein Hänner 1890 e. V. und der etwas jüngere Gesangverein Albbruck 1905 e. V. standen gemeinsam auf der Bühne. Dies war bereits im Herbst in Hänner schon einmal der Fall. Zwischenzeitlich sind die beiden Chöre mit dem gemeinsamen Dirigenten noch näher zusammengewachsen. Gemeinsame Proben vertieften die Kontakte und so fühlten sich die Gäste beim Heimspiel der Albbrucker recht wohl.

Antje Baldischwieler und Britta Ebner führten durch das Programm und verstanden es auf charmante Weise auf das Programm mit Gemischtem Chor oder reinem Männerchor sowie als Doppeloktett aufmerksam zu machen. Am Klavier begleitete Markus Florian aus Lauchringen die nahezu 40-köpfige Sängerschar. Dass sich im Wandel der Zeit vieles auch in den Gesangvereinen geändert hat, erlebte auch das Albbrucker Ehrenmitglied Otto Benz, der mit über 90 Jahren immer aus Schopfheim zu den Konzerten kommt.

Bunt war der Melodienstraße, der dem Publikum präsentiert wurde. Aus den unterschiedlichsten musikalischen Richtungen stammten die Beiträge, die sich in unterschiedlicher Besetzung aneinander reihten. Mit Mozarts „Ave Verum“ wurde der Abend eröffnet und in „Panis Angelicum“ hatte die aus Albbruck stammende und in Basel lebende Solistin Beate Sperling ihren ersten Soloauftritt. Immer wieder stand die Sopranistin, die als Vorschulpädagogin Gesang zu ihrem Hobby gemacht hat und immer wieder auch im Chören auftritt, im Mittelpunkt des gesanglichen Geschehen, was mit viel Beifall des Publikums bedacht wurde.

Der Vielfalt war an diesem Konzertabend keine Grenzen gesetzt. Weinlieder, Gospels und Westernsongs, Musicalmelodien oder „Mich trägt mein Traum“ wurden vorgetragen, das Heimweh von Freddy Quinn besungen und mit „Mama Loo“ Les Humphries nach Albbruck geholt. Mit dem „Halleluja“ verabschiedete sich das Doppeloktett ehe die beiden gemischten Chöre Albbruck-Hänner mit Schlagermelodien das Ausrufezeichen hinter das abwechslungsreiche Konzert setzten.