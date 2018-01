Bei der Hauptversammlung der Chorgemeinschaft Harmonie Niederhof bewirbt sich niemand für das Amt des Vorsitzenden. Vize Rolf Knapp übernimmt interimsmäßig.

Bei der Chorgemeinschaft Harmonie Niederhof stellte sich der bisherige Vorsitzende Ernst Duttlinger im nicht mehr zur Wahl, ebenso seine Ehefrau Monika, die bisher Schriftführerin war. Weil sich bei der Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus "Engel" in Niederhof niemand fand, der das Amt des Vorsitzenden übernehmen wollte, übernimmt der erst 2016 für vier Jahre als stellvertretender Vorsitzender gewählte Rolf Knapp Ernst Duttlingers bisherige Funktionen. Die 23 in der Hauptversammlung anwesenden Chormitglieder waren optimistisch, dass es mit ihrem Verein weitergehen wird. Mit dem Beschluss, den aktiven Mitgliedern den Mitgliedsbeitrag zu erlassen, hofft der Vorstand eher neue aktive Mitglieder zu gewinnen.

Das Ehepaar wurde mit Ehrungen aus seinen bisherigen Ämtern verabschiedet. Knapp ernannte den ehemaligen Vorsitzenden zum Ehrenmitglied der Chorgemeinschaft und überreichte ihm eine Urkunde. Monika Duttlinger erhielt für ihre treue Tätigkeit als Schriftführerin einen Reisegutschein und einen Blumenstrauß.

Zur neuen Schriftführerin wählte die Versammlung Monika Monnet. Wolfgang Petrautzke und Peter Grass wurden zu Beisitzern gewählt. Claudia Trierweiler wurde als Schatzmeisterin, Angelika Beese als Notenwartin und Hans-Jürgen Jehle als Beisitzer wieder gewählt wurden.

Monika Duttlinger erwähnte in ihrem letzten Tätigkeitsbericht 46 Proben für die Frauen und 43 Proben für die Männer. Keine einzige Probe hatte Ilona Setz verpasst, die an dem Abend auch für 40 Jahre Chorgesang mit einer Urkunde des Chorverbands geehrt wurde.

Höhepunkt des Vereinsjahrs war das Wunschkonzert, das der Verein zusammen mit dem Gesangverein Laufenburg im April in der Sabine-Spitz-Halle durchführte. Weitere Anlässe waren der Busausflug nach Colmar, die Unterstützung des Kinderballs und ein Stand beim Slow-up.

In ihrem Grußwort dankte Ortsvorsteherin Edith Becker dem Verein auch im Namen von Bürgermeister Adrian Schmidle für dessen Aktivitäten. Sie wünschte dem erkrankten Dirigenten Martin Setz baldige Genesung. Setz dankte dem Verein schriftlich für den aktiven Probenbesuch und die gemeinsam durchgeführten Konzerte. Auch er wünscht sich, dass jemand bereit ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und den Weiterbestand des Vereins zu sichern.

Zum Verein

Die Chorgemeinschaft Harmonie Niederhof wurde bereits 1889 als Arbeiterbildungsverein Niederhof gegründet. Als sich 2003 20 Sängerinnen dem Männerchor anschlossen, wurde er in Chorgemeinschaft Harmonie Niederhof umbenannt. Dem Verein gehören 26 aktive und 141 passive Mitglieder an. Er wird ab diesem Jahr von Rolf Knapp geführt.