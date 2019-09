von Brigitte Chymo

Eigentlich sollten es zehn Jahre werden. Mittlerweile verwöhnt Jutta Lohrmann in ihrem Café „Heimelig“ die Besucher aber schon seit 19 Jahren mit leckerem Kuchen. Nach 20 Jahren wird im kommenden März aber definitiv Schluss sein. Jutta Lohrmann schließt das Café „Heimelig“.

„Nach 20 Jahren ist für mich der Punkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen“, erklärt Jutta Lohrmann. Es passe dann alles zusammen. Das Zwanzigjährige, sie selbst werde dann 60 Jahre alt. Und: „Ich will Oma sein“, so Lohrmann zu ihrem Entschluss, das in der ganzen Region beliebte Café aufzugeben.

Dass der letzte Öffnungstag des Café Heimelig der Sonntag, 29. März, 2020 sein wird, passt auch. Denn genau auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte sich Lohrmann ihren Traum von einem eigenen Café mit der Eröffnung des Café Heimelig realisiert.

Damals noch genau gegenüber dem jetzigen Café „Heimelig“, wo jetzt das Café „Bistro Treff“ ansässig ist. Sechs Jahre lang platzte das kleine Café an den Wochenenden regelmäßig aus allen Nähten. Als das gegenüberliegende Gasthaus „Tanne“ eines Tages dann zu pachten war, ergriff Jutta Lohrmann die Gelegenheit beim Schopf, und das Café „Heimelig“ zog in die „Tanne“ um. Lohrmann hat eine festangestellte Mitarbeiterin, außerdem sieben bis acht Aushilfen für die Wochenenden: „Damit einer nicht jeden Sonntag arbeitet.“

Die Resonanz der Besucher ist groß, seitdem ein Schild auf der Eingangstüre die bevorstehende Schließung ankündigt. „Wir haben das gemacht, damit jeder noch seine Gutscheine einlösen kann“, erklärt Lohrmann. Sie hofft sehr, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht jemand meldet, der das Café weiterbetreiben will.

Nachfolge gesucht

Interessenten gab es bereits, bei der Verpächterfamilie Schmidt hat sich aber noch niemand gemeldet. Auch die Verpächter, so Lohrmann, wünschen sich, dass jemand in der ehemaligen „Tanne“ weitermacht; Interessenten können sich unter Telefon 07763/60 76 melden.

Sollte das „Heimelig“ im März 2019 definitiv schließen, ist das Café „Bistro Treff“ genau gegenüber die noch einzige verbleibende Gaststätte in Hänner.