von Christiane Pfeifer

Bei schönstem Wetter fand der Kinderumzug in Murg statt. Die Halle war mit mehr als 500 anwesenden Kinder, Eltern, Großeltern und den Vereinen gut besucht. Narrenmutter und Organisatorin der Kinderfasnacht Nadja Hilbert begrüßte das bunt gemischte Publikum in der Halle mit den Worten "ich wünsche Euch allen einen Märchenhaften Nachmittag." Auch in diesem Jahr wurden in der Halle Spielstationen aufgebaut und die großen und kleinen Gäste hatten ein buntes Programm zu bestaunen.

Die Narrenzunft war mit allen Vereinen am Umzug vertreten und wurde von der Narrenpolizistin Beatrix Lüthe und Johannes Dietrich angeführt. Die Rheinsberg Hexen nahmen ihren Nachwuchs einfach mit an den heimeligen Umzug. Das märchenhafte Motto spiegelte sich in den kreativen Kostümen der Grundschul- und Kindergartenkinder wieder.

Nette Wölfe, süße Schäfchen, Prinzessinnen und schaurige Räuber verteilten an die Zuschauer Süßigkeiten. Die erste Klasse der Murgtalschule war mit dem Märchenmotto "die Schöne und das Biest" verkleidet. Sie verteilten rote Rosen an die Zuschauer. Ein klassisches Märchen nahm sich die Klasse 3b vor. Als Bremer Stadtmusikanten wanderten sie samt Räuber mit dem Umzug mit.

Die Gugge Brass Band Murg viel ebenfalls mit einer dem Motto angepassten Kostümierung auf und brachte so manchen Gast zum Schmunzeln. "Das letzte Event" so Johannes Dietrich "findet am Samstag ab 14 Uhr in der Murger Mitte statt." Johannes Dietrich würde sich freuen, wieder viele Kinder begrüßen zu dürfen.