von Brigitte Chymo

Die Leiterin der öffentlichen Bücherei Murg, Renate Breuninger, wird noch vor der Sommerpause die Leitung an Christine Zaucker übergeben. Die Gemeinde Murg dankte in der Gemeinderatssitzung am Montagabend mit einer Ehrenmünze in Silber für das jahrelange Engagement. Eine zweite Ehrenmünze in Silber ging an Rosa Illing, die seit 34 Jahren Dienst in der Bücherei tut.

„Es ist Zeit, die Bücherei in jüngere Hände zu geben“, begründete Renate Breuninger ihren Schritt am Ende des Jahresberichts 2018 im Murger Ratsgremium. Seit 2005 stand Breuninger an der Spitze der Bücherei, die sie seinerzeit von Rita Grawehr übernommen hatte. „Das war ein Glücksfall“, so Bürgermeister Adrian Schmidle zum damaligen Stabwechsel, denn just zum richtigen Zeitpunkt stand mit Breuninger eine diplomierte Bibliothekarin zur Verfügung. Der Bürgermeister dankte Breuninger auch im Namen der Katholische Kirchengemeinde für ihren Einsatz und überreichte als Dankeschön die Ehremünze der Gemeinde Murg in Silber.

Der Wechsel in der Büchereileitung wird noch vor den Sommerferien erfolgen. Nachfolgerin wird Christine Zaucker, die schon viele Jahre zum Mitarbeiterteam der Bücherei gehört. Ihr dankte Bürgermeister Adrian Schmidle ausdrücklich für die Bereitschaft, die Leitung zu übernehmen.

Mit Rosa Illing kam eine weitere Mitarbeiterin der Bücherei zu Ehren. Illing ist seit 34 Jahren mit im Team und „mit Leib und Seele“ Organisatorin der Lesenacht im Rahmen des Murger Sommerspaßes.

2018 schrieb ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Bücherei in Murg. Die Bücherei musste im Sommer mit ihren 8000 Medien und dem gesamten Inventar aus dem Alten Rathaus in ein Klassenzimmer im Neubau der Murgtalschule umziehen. „Wir hatten vier Wochen Zeit, um für alles einen Platz zu finden“, so Renate Breuninger über jene Umzugstage, bei denen der Bauhof tatkräftig unterstützt hatte.

Wirklich glücklich ist das Büchereiteam in den provisorischen Räumen im Erdgeschaus des Neubaus Murgtalschule nicht. „Die jetzigen Räumlichkeiten sind alles andere als optimal, und das Team wünscht sich sehnlichst, dass die neuen Büchereiräume im Obergeschoss so schnell wie möglich umgebaut werden“, berichtete Breuninger. Alle Bücher seien in einem Raum, der Leser habe keinen Platz, und die Kinder, die über die Hälfte der Leser ausmachten, kämen nicht mehr gerne. Bürgermeister Adrian Schmidle sagte, sich so schnell wie möglich noch einmal mit dem im Neubau der Murgtalschule geplanten Familienzentrum auseinanderzusetzen.

Zu öffentlichen Bücherei gehören neben Murg (Neubau Murgtalschule) die beiden Außenstellen Niederhof (Schulbücherei) und Oberhof (Ortsverwaltung). Das Büchereiteam umfasst 16 ehrenamtlich tätige Personen. 2018 wurden Medien über 5000 Euro angeschafft. Zuschüsse leisteten die Kirchengemeinde, die Fachstelle für kirchliche Büchereiarbeit in Freiburg und die Gemeinde Murg. Die Gemeinde leistete einen weiteren Zuschuss über 9000 Euro. Insgesamt betrug der Kostenaufwand 14 209 Euro.

Die Murger Bücherei in Zahlen: Gesamtmedienbestand: 10 080; Ausleihen: 7369; Öffnungsstunden: 382; Veranstaltungen: 22; Auskunftsanfragen: 3211; Ehrenamtliche Stunden: 500.