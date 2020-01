Murg vor 3 Stunden

Bücherei will umziehen: Unmut über enge Platzverhältnisse im Provisorium

Die beengten Platzverhältnisse in den derzeitigen Räumlichkeiten der Bücherei im ehemaligen Neubau der Murgtalschule sorgen bei Nutzern aber auch beim Team der ehrenamtlich Tätigen in der Bücherei für Unmut. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig den Umzug der Bücherei vom Erdgeschoss in größere Räumlichkeiten in das erste Obergeschoss.