Niederhof Brücke Seelbach muss saniert werden

Da die Brücke in der Hartrichstraße ist komplett unterspült und wird noch in diesem Jahr saniert. Der Durchlass wird aufdimensioniert.

Der Gemeindrat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung außerplanmäßig 140 000 Euro zur Sanierung der Brücke über den Seelbach in der Hartrichstraße. Die Baumaßnahme wird noch in diesem Jahr ausgeschrieben und auch umgesetzt.

Eine Entdeckung, die teuer kommt: Im Zuge einer Straßenkontrolle bemerkte Bauhofleiter Michael Thomann, dass sich die südliche Fahrbahnhälfte gesenkt hatte. Wie sich dann bei der genaueren Untersuchung durch das Ingenieurbüro ibb aus Schörstadt herausstellte, ist sogar die komplette Brücke unterspült. "Da ist einiges ins Rutschen gekommen", meldete Planer Wolfgang Eckert in der Sitzung daher dringenden Handlungsbedarf an. Bei einer zusätzlichen Ortsbesichtigung mit dem Landratsamt Waldshut wurde außerdem festgehalten, dass der Brückenquerschnitt so zu erweitern ist, dass die Abflusswerte künftig dem sogenannten HQ 100 entsprechen, also dem Hochwasser, welches alle 100 Jahre auftritt.

Die Kosten für die Baumaßnahmen variieren je nach Planung. Von 200 000 Euro für eine komplett neue Brücke bis hin zu jener Variante mit speziellen Rechteckprofilen für rund 140 000 Euro, für die der Gemeinderat jetzt seine Zustimmung gab. Während sich die Kosten für die eigentliche Aufdimensionierung des Rohres mit rund 40 000 Euro in Grenzen hält, sind es die zusätzlich erforderlichen Anpassungsarbeiten für die Straße, die den Gesamtbetrag in die Höhe schrauben. Günstigste Variante wäre gewesen, nur das beschädigte Teilstück zu sanieren. Hiervon riet der Planer ab.

Da dringender Handlungsbedarf besteht, plädierte die Verwaltung dafür, die zustätzlichen 60 000 Euro zu den bereits eingeplanten 80 000 Euro noch im diesjährigen Haushalt bereitzustellen und die Arbeiten noch in diesem Jahr auszuschreiben und auch umzusetzen. Karlheinz Peter, Leiter des Technischen Bauamtes, unterstrich: "Wenn wir es anpacken, sollten wir es auch durchziehen."

Im Zuge der Sanierung wird der bisherige Querschnitt des Durchlasses für den Seelbach von 1 Meter Breite und 80 Zentimeter Höhe auf eine Breite von 3 Metern und eine Höhe von 1,35 Meter aufdimensioniert. Das entspricht den Vorgaben des HQ 100 Hochwassers.

Der von den Sanierungsarbeiten betroffene Grund und Boden liegt komplett im öffentlichen Bereich.