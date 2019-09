Murg vor 7 Stunden

Blumen für Edeka Sulger: Filiale in Murg feiert zehnjähriges Bestehen

Mit Sektempfang, Himbeertorte und vielen Blumen erinnerten Mitarbeiter im Rahmen einer kleinen Feierstunde an das zehnjährige Bestehen des Edeka-Sulger-Marktes an der Hauptstraße in Murg.