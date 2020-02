Unterhaltung pur und gute Stimmung machten den Bunten Abend in der Murgtalhalle am Samstagabend zu einem Erlebnis für das Publikum und mehr als 50 Akteure. Veranstalter war die Narrenzunft Murg, Schirmherr die Gemeinde Murg. Zahlreiche Vereine trugen zum Gelingen bei. Durch das Programm führte mit Charme und Humor Johannes Dietrich als Chefpilot „Captain Joe“ , unterstützt von den sexy Flugbegleiterinnen der Air Narrenzunft. In zahlreichen Beiträgen wurden Personen und Politik sowohl auf kommunaler Ebene als auch aus der Weltpolitik aufs Korn genommen.