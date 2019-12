Mit großer Freude empfingen Vertreter der Gemeinde Murg unter der Leitung von Hauptamtsleiter Werner Vökt sowie der Vorsitzenden des Freundeskreises Murg-Mehun-sur-Yèvre, Angelika Cornu, die aus der französischen Partnerstadt angereiste Delegation unter der Leitung vom Vorsitzenden des französischen Freundeskreises, Philipp Hubert.

Angelika Cornu begrüßte die französische Delegation mit einer Rede auf Französisch und Deutsch. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die französischen Freunde zum zweiten Advent die weite Reise mit dem Flugzeug und Auto nach Murg angetreten haben. Nach einem kleinen Sektempfang im Ratssaal des Murger Rathauses, gab es zum gegenseitigen Kennenlernen erst einmal etwas zu essen. Die Städtepartnerschaft zwischen Murg und Mehun besteht bereits seit 1982 und wird seither jedes Jahr durch wechselseitige Besuche durch Delegationen aus beiden Gemeinden gestärkt. Der Besuch diente dieses Mal vor allem dazu, die jeweils neuen Mitglieder der Freundeskreise und Gemeindevertreter kennenzulernen, erklärte Hauptamtsleiter Werner Vökt, der Bürgermeister Adrian Schmidle vertrat.

Das durchaus üppige Veranstaltungsprogramm für die Freunde aus Mehun-sur-Yèvre sah unter anderem einen Besuch des Weihnachtsmarktes mit Handwerkerausstellung auf dem Klausenhof in Großherrischwand in der Nachbargemeinde Herrischried sowie den Besuch des Seniorennachmittags der Gemeinde in der Murgtalhalle vor. Dieser wird ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft zwischen Mehun-sur-Yèvre und Murg stehen. Zum Abschluss gab es schließlich noch einen Konzertbesuch, bevor sich die Gäste aus Frankreich wieder auf den langen Heimweg machten.