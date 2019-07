Der Verkehr wird über die L 154 durch Laufenburg und Murg umgeleitet. Dort muss während der Sperrung der Autobahnbrücke täglich mit zusätzlich 6000 Autos und 2300 Lastwagen gerechnet werden. Eine weitere Baustelle kompliziert die Situation zusätzlich: An der Ortsdurchfahrt Murg entsteht derzeit das Apotheken- und Ärztehaus. Die Baugrube für das dreigeschossige Gebäude mit Tiefgarage grenzt direkt an die Hauptstraße an, weshalb die Fahrbahn im Bereich der Baustelle provisorisch verlegt werden musste. Eine Spur führt nun über den Bürgersteig, was den Verkehrsfluss in diesem Bereich behindert.

Oliver Gassenmeier, stellvertretender Leiter des Baureferats Süd beim Regierungspräsidium Freiburg, bedauert das zeitliche Zusammentreffen beider Baustellen. „Wir hatten eine Abfrage wegen möglicher anderer Baustellen gemacht und die Antwort erhalten, dass es in diesem Zeitraum keine andere gebe“, erklärt er gegenüber unserer Zeitung. Glücklicherweise handele es sich bei der Baustelle in Murg um keine halbseitige Sperrung, was den Verkehr erheblich mehr behindern würde.

Normalerweise erst nach zwölf Jahren

Auf der 2012 in Betrieb genommenen Brücke muss der Fahrbahnbelag saniert werden. „Normalerweise rechnen wir mit zwölf Jahren Nutzungsdauer bis zu ersten Sanierung“, so Gassenmeier. Es sei bekannt gewesen, dass beim seinerzeit eingebauten Belag aufgrund von Mängeln mit einer verkürzten Nutzungsdauer zu rechnen sei. Aus diesem Grund sei der seinerzeit mit den Arbeiten beauftragten Firma auch nur ein Teil der Forderungen gezahlt worden. Wegen des Streits um Baumängel hatte bereits 2012 die Eröffnung des Autobahnteilstücks verschoben werden müssen.

Schäden bei Wartungsarbeiten festgestellt

Bei Wartungsarbeiten waren vor einem Jahr im Asphalt Aufwölbungen und Abplatzungen festgestellt worden. Nun wird ab Montag, 22. Juli, auf der gesamten 295 Meter langen Brücke der Belag vier Zentimeter tief abgefräst und danach der Asphalt neu eingebaut. Dieser Arbeitsschritt kann aber nur erfolgen, wenn es nicht regnet. Gassenmeier hofft, dass die Arbeiten spätestens bis Freitag, 26. Juli, beendet sein werden. Gebaut werde „unter Ausnutzung des Tageslichts“ – also vom frühen Morgen bis zum späten Abend.