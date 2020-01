Die Feier eröffnen durfte die F-Jugend mit einer Party-Tanz-Einlage mit dem Titel „Honk! Hallo Helmut“. Dabei zeigten die Jüngsten, wie man auf Mallorca und Co feiert und dabei richtig cool aussieht. Es schloss sich die C-Jugend mit dem SG Murgtal Quiz an, bei welchem alle Zuschauer teilnehmen konnten. Es mussten Fragen rund um die Spielgemeinschaft beantwortet werden. Der glückliche Sieger, in diesem Fall Frank Geiger, gewann einen Eintritt zu einem Heimspiel der SG Murgtal inklusive Getränk und Stadionwurst. Die C & B Juniorinnen hatten zu dem Hit „Bella Ciao„ eine Tanz-Choreographie vorbereitet. Dabei waren die Mädchen einheitlich gekleidet und trugen Masken, was dem Auftritt eine mystische Note gab.

Einen Höhepunkt des Abends stellte die Vorstandschaft des SV Niederhofs mit einer „Baywatch“-Aufführung dar. | Bild: Michelle Güntert

Der Vorstand der Jugendabteilung sorgte mit seinem Comedy-Auftritt mit dem Titel „Bauchpfeifen“ für einen ersten Höhepunkt des Abends. In lustige Kostüme gekleidet und unter riesigen Zylindern versteckt bewegten sich die männlichen Mitglieder zu einem Lieder-Remix und tanzten abschließend mit den Damen eine kleine Choreographie. Der Vorstand des befreundeten Vereins FC Binzgen hatte sich ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen. Er stellte die drei Tenöre nach und konnte dank Skischuhen und deren Befestigung an einem Brett ausschweifende Bewegungen zu den Liedpassagen anstellen.

Der Vorstand des FC Binzgen hatte sich in die drei Tenöre verwandelt und machte ausladende Bewegungen zu den Liedpassagen. | Bild: Michelle Güntert

Unter dem Motto „Die Damen haben einen an der Klatsche“ zeigte die Damenmannschaft des SV Niederhof eine rhythmische Klatsch-Nummer, bei welcher die Damen in der Dunkelheit und mit durch Neonlicht leuchtenden weißen Socken und Handschuhen begeisterten. Einen „ganz normalen Spieltag“ stellte die zweite und dritte Mannschaft des Vereins dar. Zum Song „Das Leder ist mein bester Freund“ bewiesen die Spieler schauspielerisches Talent.

Die Jugendvorstandschaft versteckte sich in lustig anzusehenden Kostümen, die sie „Bauchpfeifen“ nannte. | Bild: Michelle Güntert

Auch die erste Mannschaft schloss sich mit einer selbst geschriebenen Theateraufführung an. Sie inszenierte einen Abend in einer Kneipe im Trainingslager und zeigte, dass es dort nicht immer so ernst, sondern auch spaßig zugeht. Zum Abschluss stellte die Vorstandschaft die Kultserie „Baywatch“ nach und zeigte dabei viel nackte Haut und anmutende Bewegungen. Damit ging ein langer, aber gelungener Abend voller komödiantischer Höhepunkte zu Ende.