von Brigitte Chymo

Die Feuerwehr Murg ist schon seit geraumer Zeit bemüht, den Bürgern möglichst viel Einblick in das zu vermitteln, was rund um einen Einsatz wichtig ist. Auch für sie selbst, beispielsweise wie ein Notruf abzusetzen ist, ein Feuerlöscher funktioniert oder was zu tun ist, wenn eine Pfanne auf dem Herd brennt.

Eingespielt: Während ein Trupp Atemschutzträger im brennenden Gebäude nach Personen suchten, bauten die Kollegen die Wasserversorgung auf. | Bild: Brigitte Chymo

„Feuerwehr zum Mitmachen“ hieß daher auch das Motto der Gemeinschaftsübung der Freiwilligen Feuerwehr Murg am Samstagnachmittag in Hänner, zu der sich zahlreiche Zuschauer in der Lauberstraße eingefunden hatten. Vor Ort war auch das Brandschutzmobil, das später Brände im Haushalt simulierte und freiwillige Zuschauer in die Aktion einbezog.

Interessiert: Zahlreiche Zuschauer verfolgten am Samstagnachmittag die gemeinsame Herbstübung der Freiwilligen Feuerwehr Murg. | Bild: Brigitte Chymo

Vorab brannte es aber erst einmal. Das Objekt der Übung war in diesem Jahr ein Garagenbrand, zu dem die Ausrückbereiche Nord und Süd gerufen wurden. Während Gesamtkommandant Stefan Fräßle moderierte, traf nach wenigen Minuten als erstes der Ausrückbereich Nord (Hänner und Oberhof) ein. Zwei Atemschutzträger machten sich sogleich auf die Suche nach Personen, die sich möglicherweise in der Garage aufhalten könnten.

Die Ehrenamtlichen vom Brandschutzmobil simulierten Brände im Haushalt. Hier ein Papierkorbbrand. | Bild: Brigitte Chymo

„Ohne Atemschutz geht heute gar nichts“, erklärte Fräßle und verwies auf die vielen Kunststoffe, die im Brandfall gefährliche Rauchgase entwickeln würden. Nur wenig später traf auch der Ausrückbereich Süd (Murg und Niederhof) ein und schon bald hieß es „Wasser marsch“. „Alle Abläufe sind genau geplant, jeder hat seine Aufgabe“, erklärte Fräßle zum Einsatz der Feuerwehrmänner, der für Außenstehende nicht gleich überschaubar ist.

Murg 16 Kinder lernen beim Murger Sommerspaß mit der Feuerwehr das Löschen und vieles mehr Das könnte Sie auch interessieren

Beim Brandschutzmobil lernten die Zuschauer wenig später vieles für den eigenen Gebrauch und durften auch selbst zum Feuerlöscher greifen. Gezeigt wurde außerdem, dass eine Spraydose grundsätzlich immer unter Druck steht, auch wenn sie scheinbar leer ist. Und dass eine Pfanne, die brennt, auf keinen Fall mit Wasser zu löschen ist, denn Wasser lässt das Feuer geradezu explodieren. Richtig ist, zum Beispiel ein großes Holzschneidebrett über die Pfanne oder den Topf zu schieben und damit das Feuer zu ersticken.