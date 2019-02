Die Gemeinde Murg sieht sich durch die Ausweisung von Hochwassergebieten in ihrer weiteren baulichen Entwicklung bedroht. Vor allem im Ortsteil Niederhof können laut Bürgermeister Adrian Schmidle Wohn- und Mischgebiete nicht ausgewiesen werden, weil die dafür benötigten Flächen auf der Hochwassergefahrenkarte des Landes Baden-Württemberg als Überschwemmungsgebiete gekennzeichnet sind. Die Gemeindeverwaltung schlägt dem Gemeinderat nun vor, die Überflutungsgefahr durch wasserbauliche Maßnahmen zu verringern.

Rechtsverbindlicher Charakter

Um den negativen Auswirkungen von Hochwassern entgegenzuwirken, sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflichtet, in speziellen Karten potentielle Überschwemmungsgebiete auszuweisen. Die Hochwassergefahrenkarte basiert aufgrund von hydrologischen Berechnungen der Landesanstalt für Umwelt, sie wurde für Baden-Württemberg im Januar 2015 vorgestellt und hat rechtsverbindlichen Charakter.

124 Hektar von Extremhochwasser gefährdet

Als Überschwemmungsgebiete gelten alle Flächen, für die statistisch alle 100 Jahre ein Hochwasserereignis (HQ 100) erwartet werden muss. Auf den betroffenen Arealen dürfen weder Wohn- noch Gewerbegebäude errichtet oder Baugebiete ausgewiesen werden. In Murg gibt es aufgrund der hydrologischen und topographischen Gegenbenheiten im Verhältnis mehr ausgewiesene Überschwemmungsgebiete als in den Nachbargemeinden. Von den 2090 Hektar Gesamtgemeindefläche gelten 124 Hektar als von einem Extremhochwasser gefährdet. Betroffen wäre etwa jeder zehnte Einwohner.

Die Gegen hinter dem Murger Rheindamm (links) gilt als hochwassergefährdet. Hier liegt auch das Gewerbegebiet. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Doch nicht nur bestehende Wohn- und Gewerbegebiete liegen in Hochwassergebieten, sondern auch Flächen, die die Gemeinde gerne als Wohn- und Gewerbegebiete ausweisen würde. Hier ist die Kommune unter Zugzwang, denn derzeit stehen in Murg keine öffentlichen Baugrundstücke oder gar Baugebiete mehr zur Verfügung. Gebiete, die für die Entwicklung von Wohnen und Gewerbe ins Auge gefasst wurden, sind durch die offizielll festgestellte Hochwassergefahr blockiert. Wie Bürgermeister Adrian Schmidle in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung schreibt, handelt es sich dabei um: in Murg Schwarzematt und Weihermatt für die Gewerbeentwicklung, in Niederhof Saffergarten, Scheuerrain und Untere Weihermatt für die Wohnentwicklung sowie Klein-Ehrstädt für eine Mischnutzung.

Brückendurchlässe vergrößern

"Sollten die Baugebiete entwickelt werden, muss zunächst die Hochwasserthematik verarbeitet werden", so der Bürgermeister. Möglicherweise könne die Hochwassergefahr in vielen Fällen schon entschärft werden, wenn der Durchlass bestimmter Brückenbauwerke vergrößert werde, erklärte Bauamtsleiter Karl-Heinz Peter. Zur Erarbeitung von Lösungsansätzen hat die Gemeinde das Lörracher Planungsbüro Süd-West bauftragt. Es wird seine Vorschläge in der Gemeinderatssitzung vorstellen. Dort sollen die möglichen Maßnahmen in Einzelprojekte aufgeteilt und priorisiert werden.

Auch die Weihermatt in Murg ist laut Hiochwassergefahrenkarte hochwassergefährdet. Links die Industrieanlagen der H. C. Starck Smelting und der Imerys. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Was immer auch die Planer als Lösung vorschlagen – die Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden auf jeden Fall kosten. Die Gemeinde würde dafür beim Land entsprechende Fördermittel beantragen. Erste Maßnahmen sollen bereits im Haushaltsplan 2020 finanziert werden.

Der Gemeinderat Murg kommt am Montag, 11. Februar, um 19 Uhr im Rathaus Murg zusammen.