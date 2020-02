von Werner Probst

Den 90. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag Georg Kölle feiern. Der Jubilar war bei der SMC Pneumatik GmbH in Egelsbach Prokurist, Leiter der Konstruktion und Design-Manager. So war er in vielen Ländern geschäftlich tätig. Schon mehrmals war er in Tokio und in Singapur und öfters in Italien. Auch nach dem er 65-jährig in Ruhestand ging, führte er für das Unternehmen noch ein Jahr eine Beratertätigkeit aus.

Die berufliche Erfolgstendenz von Georg Kölle, ein gebürtiger Hottinger, war breitgefächert. Während der Schulzeit kam er zu seiner Tante in Oberlauchringen und verdiente nach der Schulentlassung als Bahnunterhaltungsarbeiter sein erstes Geld.

Er machte anschließend eine Lehre als Landmaschinenschlosser. 1949 kam er wieder nach Hottingen und arbeitete dann bei der Säckinger Maschinenfabrik Suhner während drei Jahren an der Drehbank, ehe er im schweizerischen Frick bei der Firma Müller eine Anstellung hatte.

Beim Murger Maschinenbau Etzkorn machte er eine Lehre als technischer Zeichner, war dann im Konstruktionsbüro tätig, ehe er dann 1969 nach Frankfurt zur SMC ging. Als in Egelsbach ein neues Firmengebäude gebaut wurde, stand er an vorderster Stelle und wurde dann Konstruktionsleiter.

Wenn Georg Kölle sich an seine Jugendzeit erinnert, denkt er gerne auch daran, wie er Im Musikverein Flügelhorn und später Saxophon spielte, aber auch in der Feuerwehr aktiv war.

Nunmehr im Ruhestand kennt Georg Kölle keine Langeweile. In seinem schmucken Eigenheim in der Hans-Thoma-Straße 1 gibt es immer was zu tun. Umsorgt von seiner Lebensgefährtin genießt er den Alltag. Bis vor kurzer Zeit war er mit ihr auch öfters unterwegs, um das Tanzbein zu schwingen. Der Jubilar schaut auch gerne Fußballspiele im Fernsehen an.