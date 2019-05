von Irmgard Kaiser

Mit einem attraktiven, frühlingshaften Programm und emsigem Markttreiben genossen die Murger beim Maimarkt auf dem Gelände der Firma Möbel Brotz einen abwechslungsreichen Tag. Obwohl der Wettergott nicht so ganz mitspielte und zwischendurch Regenwolken bedrohlich über Murg hingen, blieb es trocken, und der Traditionelle Maimarkt in Murg bei Möbel Brotz wurde ein voller Erfolg.

Das Kinderschminken wurde gut angenommen. | Bild: Irmagrd Kaiser

Zahlreiche Besucher lockte die Veranstaltung an. Diese schlenderten gemütlich über das mehr als 3000 Quadratmeter große Veranstaltungsgelände. Hier präsentierten am verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche Aussteller ihre Produkte, hin von Haushaltsprodukten über Süßigkeiten und Wellness bis zur vollständigen Möblierung wurde einiges geboten. Autos und Kanus wurden präsentiert.

Frauenpower aus der Schweiz – Corinne Mathis trat mit Sängerin und Pianistin Larissa Baumann auf. Ihre Musik- und Akrobatikshow war ein Highlight auf dem Murger Maimarkt. | Bild: Irmgard Kaiser

Auch das Kunsthandwerk hatte Einzug gehalten, Frau von Welt konnte sich mit modischen Accessoires ausstatten. Daneben informierte die Gemeinde Murg zu Klimaschutz und Elektro PKW und die Initiative für Strassenhunde Kreta sprach die Tierfreunde an. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste im Bistro und im Festzelt der Feuerwehrmusik Murg. Gut kam auch das Rahmenprogramm mit Kinderschminken und Kutschfahrten an.

Ein proppenvolles Festzelt gefällt jedem Veranstalter. | Bild: Irmgard Kaiser

Moderator und Party-DJ Nik Herb vom neuen Radio Seefunk sorgte auf der Bühne ausgiebig für Stimmung. Der auch von vielen Fernsehsendern her weitbekannte Entertainer war schon öfters bei Möbel Brotz aufgetreten, doch dieses Jahr erstmals in der neuen Konstellation in der Medienpartnerschaft mit dem „neuen Radio Seefunk“.

Zum musikalischen Gelingen trugen auch die Musikvereine Hogschür und Luttingen bei. Spannend wurde es bei der Show von CM Art, mit Corinne Mathis und Larissa Baumann. Die beiden Künstlerinnen ernteten mit ihrer Musik- und Akrobatikshow viel Applaus. Corinne Mathis, die im Wettkampfsport mehrere Schweizer Meistertitel holte, errang auch mehrere Artistenpreise. Zusammen mit der Sängerin und Pianistin Larissa Baumann, deren starke Stimme beeindruckte , faszinierte sie das Publikum mit ihrer Musik- und Akrobatikshow und rundete das Programm ab.