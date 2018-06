vor 34 Minuten Lucia van Kreuningen Murg Ansprechpartner für Menschen in Not: VdK-Ortsverband Murg wieder mit Teilvorstand

Der Sozialverband VdK in Murg wird weiterbestehen. In der Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag konnte ein fast kompletter Vorstand gefunden werden. Rupert Metz wurde bei der Versammlung einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.