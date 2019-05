von mdc

Auf ihrer Deutschland-Tour schaute am vergangenen Freitag die Kanadierin Ann Vriend mit ihren Triopartnern Doug Organ und Fender Case im Café „Verkehrt“ Oberhof vorbei. Zum ersten mal trat die junge Künstlerin auf der Kleinkunstbühne auf und es hat ihr gleich sehr gefallen. „Es ist großartig hier zu sein und ich habe euch meine neue CD mitgebracht“, freute sich die englischsprachige Sängerin. Soul und Blues ist ihr Gebiet und mit ihrer außergewöhnlichen Stimme trifft sie direkt die Seele. Durch ihre frühe Förderung in der Kindheit kann sie aber nicht nur gut singen, sondern spielt auch hervorragend auf dem Klavier.

Zusammen mit ihren Bandkollegen Fender Case (links) und Doug Organ begeisterte Ann Vriend das Publikum im Café Verkehrt.

In ihren Liedern gab es Botschaften für Toleranz und Empathie genauso zu hören wie das Thema Liebe und Leidenschaft. Das Publikum im Café war beeindruckt und wurde bei den einzelnen Liedern dazu gebracht, im Refrain mit zu singen. Sie schreibt ihre Songtexte aus dem Leben und sie sind für alle zugänglich und authentisch. Es finden sich in ihnen Einflüsse von Jazz, Blues, Folk bis hin zu Soul und so mancher vergleicht sie mit Aretha Franklin.

Viele Auszeichnungen bekam die Kanadierin bereits und Lieder von ihrer neusten CD „FlameAV“ präsentierte sie im Café Verkehrt und auf Deutschland Tournee. In Hamburg, Berlin, Frankfurt und vielen weiteren deutschen Städten ist sie mit ihren Bandkollegen unterwegs und in ihrem Musikerleben war sie schon in vielen Ländern wie Japan, Australien und Europa. Ann Vriend, die aus bescheidenen Verhältnissen in Edmontons stammt, scheut keine schwierigen sozialen Themen.

Ihre Eltern erkannten und förderten schon früh ihr Talent und daher bekam sie bereits mit drei Jahren Geigen-Unterricht und mit neun Jahren begann sie mit dem Klavierspielen. Bereits in der Schulzeit schrieb sie ihre ersten Songs und spielt in verschiedenen Bands. Ihr Debütalbum veröffentlichte sie 2003 und trat seither Solo aber auch mit Bandkollegen auf. Für das kleine Oberhof eine große Bereicherung an Soul und Blues und aus den Reihen der Gäste war große Bewunderung für Ann Vriend raus zu hören.