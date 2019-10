von sk

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei am Donnerstagmittag in Murg konnten drei gravierende Verstöße geahndet werden. Von 15 bis 16.30 Uhr wurde die zulässige Geschwindigkeit ortsauswärts in Höhe Gassenacker/In der Au gemessen. Fünf Lenker überschritten die zulässige Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um mindestens 21 Stundenkilometer und wurden angezeigt. Auf drei Autofahrer kommt ein Fahrverbot zu, da sie mindestens 31 Stundenkilometer zu schnell waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war mit einer Geschwindigkeit von 91 Stundenkilometern ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer.