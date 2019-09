Das heutige St. Magnushaus wird von vielen Gruppierungen der Pfarrgemeinde St. Magnus genutzt. Bis 1856 war in dem Gebäude die Pfarrscheuer untergebracht, in der die aus dem Mittelalter stammende Steuer „Zehnt“ entrichtet wurde. 1950 wurde dann ein dringend benötigter Jugendraum eingerichtet.

In vielen katholischen Pfarreien ist der Begriff „Pfarrscheuer“ bis heute allgegenwärtig. Auch in der St. Magnus Pfarrei. Am St. Magnushaus erinnert bis heute ein Schild daran, dass die Geschichte des heutigen Gemeindezentrums einst als