Murg (chy) Zum zehnten Mal veranstaltet der Gewerbeverein Murg in diesem Jahr seinen beliebten Adventsmarkt im Kerzenschein. Termin ist Samstag, 23.¦November, ab 15 Uhr auf der Murger Mitte.

Über 30 Stände sind auf der Murger Mitte vertreten und haben ein breitgefächertes Angebot für die Marktbesucher. Zum Beispiel Weihnachtsdeko, Weihnachtsgebäck, Linzertorten, selbst gemachte Marmelade, Holzarbeiten und Handarbeiten (Strickwaren, Schmuck, Krippen, Filzarbeiten). Teilnehmer sind Vereine, Privatleute und Schulklassen.

Zur Unterhaltung der Marktbesucher hat der Gewerbeverein wieder ein buntes Rahmenprogramm zusammengestellt. Eröffnung des Adventsmarkt im Kerzenschein ist um 15 Uhr. Und ab 15 Uhr ist freut sich in diesem Jahr auch Schulsozialarbeiterin Jana Behringer im Foyer des Neubaus über viele Interessierte am Kerzenziehen. Von 16 bis 17 Uhr ist das Tanzforum Young Stage Academy aus Laufenburg mit mehreren Tanzauftritten Gast beim Adventsmarkt.

Zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr schaut der Nikolaus vorbei, wird sich unter die großen und kleinen Marktbesucher mischen und kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Um 18 Uhr tritt dann der Zirkus Paperlapapp mit seiner spektakulären Feuershow in Aktion. Musikalisch geht es um 19 Uhr mit dem Gospelchor Dossenbach weiter. Die Sängerinnen und Sänger löst um 19 Uhr das Duo Sommerwind ab, das auch in der Vergangenheit schon beim Adventsmarkt in Murg mit dabei war. Anlässlich des Adventsmarkts hat am Samstag auch die Bücherei im Neubau der Murgtalschule geöffnet. Ebenso das Murger Weltlädeli gleich angrenzend an die Murger Mitte sowie das Floristikfachgeschäft Immergrün im Ortskern. Das Bestattungsinstitut Döbele in der Kirchstraße lädt außerdem zu seinem Tag der offenen Tür ein.

Für das leibliche Wohl der Marktbesucher sorgen in der Murger Mitte der SV Blau-Weiß 08, die Jugendfeuerwehr Murg, der RSV Niederhof, die Seelbachgeister, die Metzgerei Rothmund und eine italienische Gruppe mit Spezialitäten aus dem Heimatland. Marktende ist am Samstagabend um 21 Uhr.